Peacemaker Hayranlarına Müjde! 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı

2021 yılında vizyona giren The Suicide Squad filminin spin-off'u Peacemaker'ın 2. sezon fragmanı yayınlandı. Tanıtım videosu, çok yakında izleyiciler ile buluşacak yeni sezon hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Peacemaker 2. Sezon Fragmanı Nasıl İzlenir?

HBO Max'in resmî YouTube kanalı üzerinden Peacemaker'ın yeni sezon fragmanı paylaşıldı. 2 dakika 55 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu, ikinci sezonun tıpkı önceki sezon gibi çok başarılı olacağını gözler önüne serdi.

Peacemaker 2. Sezon Yayın Tarihi

James Gunn tarafından yaratılan Peacemaker dizisinin yeni sezon bölümleri 22 Ağustos 2025 tarihinde HBO Max üzerinden yayınlanacak. İkinci sezonun sekiz bölümden oluşması bekleniyor.

Peacemaker Konusu

The Suicide Squad filminin spin-off'u olan Peacemaker dizisi, DC Comics evreninden tanıdığımız anti-kahraman Peacemaker'ın maceralarını konu alıyor. Aksiyon dolu sahneler ve kara mizah eşliğinde Peacemaker’ın hem dış dünyayla olan mücadelesini hem de kendi iç dünyasında yaşadığı karmaşaya odaklanıyor.

Peacemaker Oyuncuları

John Cena

Danielle Brooks

Freddie Stroma

Jennifer Holland

Steve Agee

Dee Bradley Baker

Chukwudi Iwuji

Robert Patrick

Annie Chang

Lochlyn Munro

En iyi HBO Max dizileri arasında yer alan yapımda John Cena "Peacemaker" karakterini, Danielle Brooks "Leota Adebayo" karakterini, Freddie Stroma "Adrian Chase" karakterini, Jennifer Holland "Emilia Harcourt" karakterini, Steve Agee ise "John Economos" karakterini canlandırıyor.