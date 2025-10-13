Yeni Star Trek Dizisinin Fragmanı Yayınlandı! Yakında Geliyor

Star Wars serisinin yeni dizisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Star Trek: Starfleet Academy'nin yeni fragmanı izleyiciler ile buluştu. Tanıtım videosu, kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kaldı. Öyle ki videonun görüntülenme sayısı 183 bine ulaştı. Fragman ile birlikte dizinin hangi tarihte yayınlanacağı da belli oldu.

Star Trek: Starfleet Academy'nin Fragmanı Nasıl İzlenir?

Star Trek'in resmî YouTube kanalı üzerinden Star Trek: Starfleet Academy'nin yeni fragmanı paylaşıldı. 2 dakika 23 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu, yeni Star Wars dizisinin neler sunacağı ve nasıl bir atmosfere sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Fragamana göre başarılı bir dizi bizi bekliyor.

Star Trek: Starfleet Academy Konusu

32. yüzyılda geçen dizi, Starfleet Academy'de eğitim gören öğrencileri konu alıyor. Dizi, Star Trek: Discovery'de meydana gelen felaketin ardından yeniden toparlanılmaya çalışıldığı bir dönemde geçiyor. "Burn" isimli olay, tüm uzay yolculuklarını olumsuz etkileyen büyük bir felaketti.

Star Trek: Starfleet Academy Oyuncuları

Mary Wiseman

Oded Fehr

Tig Notaro

Robert Picardo

Holly Hunter

Dorothy A. Atabong

Katie Ready-Walters

Tatiana Maslany

Paul Giamatti

George Hawkins

Rebecca Quin

En iyi bilim kurgu dizileri arasına katılmaya hazırlanan Star Trek: Starfleet Academy'de Katie Ready-Walters "Terrified Cadet" karakterini, Mary Wiseman "Sylvia Tilly" karakterini, Oded Fehr "Charles Vance" karakterini, Tig Notaro ise "Jett Reno" karakterini canlandıracak.

Star Trek: Starfleet Academy Yayın Tarihi

Duyurulduğu günden itibaren çok sayıda kişi tarafından merakla beklenmeye başlanan Star Trek: Starfleet Academy 15 Ocak 2025 tarihinde Paramount Plus üzerinden yayınlanacak. IMDb sayfasında yer alan bilgilere göre ilk sezonda 10 adet bölüm yer alacak.