Yeni Star Trek Dizisinin Fragmanı Yayınlandı! Yakında Geliyor
Star Trek: Starfleet Academy'nin yeni fragmanı paylaşıldı. Tanıtım videosu ile birlikte dizinin yayın tarihi de belli oldu. İşte diziye dair detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Star Trek: Starfleet Academy 15 Ocak 2025 tarihinde Paramount Plus üzerinden yayınlanacak.
- Star Star Wars dizisinin ilk sezonunda 10 adet bölümün yer alması bekleniyor.
- Dizi, Starfleet Academy'de eğitim gören öğrencileri konu alıyor.
Star Wars serisinin yeni dizisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Star Trek: Starfleet Academy'nin yeni fragmanı izleyiciler ile buluştu. Tanıtım videosu, kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kaldı. Öyle ki videonun görüntülenme sayısı 183 bine ulaştı. Fragman ile birlikte dizinin hangi tarihte yayınlanacağı da belli oldu.
Star Trek: Starfleet Academy'nin Fragmanı Nasıl İzlenir?
Star Trek'in resmî YouTube kanalı üzerinden Star Trek: Starfleet Academy'nin yeni fragmanı paylaşıldı. 2 dakika 23 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu, yeni Star Wars dizisinin neler sunacağı ve nasıl bir atmosfere sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Fragamana göre başarılı bir dizi bizi bekliyor.
Star Trek: Starfleet Academy Konusu
32. yüzyılda geçen dizi, Starfleet Academy'de eğitim gören öğrencileri konu alıyor. Dizi, Star Trek: Discovery'de meydana gelen felaketin ardından yeniden toparlanılmaya çalışıldığı bir dönemde geçiyor. "Burn" isimli olay, tüm uzay yolculuklarını olumsuz etkileyen büyük bir felaketti.
Star Trek: Starfleet Academy Oyuncuları
- Mary Wiseman
- Oded Fehr
- Tig Notaro
- Robert Picardo
- Holly Hunter
- Dorothy A. Atabong
- Katie Ready-Walters
- Tatiana Maslany
- Paul Giamatti
- George Hawkins
- Rebecca Quin
En iyi bilim kurgu dizileri arasına katılmaya hazırlanan Star Trek: Starfleet Academy'de Katie Ready-Walters "Terrified Cadet" karakterini, Mary Wiseman "Sylvia Tilly" karakterini, Oded Fehr "Charles Vance" karakterini, Tig Notaro ise "Jett Reno" karakterini canlandıracak.
Star Trek: Starfleet Academy Yayın Tarihi
Duyurulduğu günden itibaren çok sayıda kişi tarafından merakla beklenmeye başlanan Star Trek: Starfleet Academy 15 Ocak 2025 tarihinde Paramount Plus üzerinden yayınlanacak. IMDb sayfasında yer alan bilgilere göre ilk sezonda 10 adet bölüm yer alacak.