Deadpool Tarzı Komik Marvel Dizisi Geliyor! Tanıtım Videosu Çıktı

Marvel'ın yeni dizisi Wonder Man'den ilk tanıtım videosu geldi. Marvel Studios'un resmî X hesabı üzerinden paylaşılan bu video, kısa süre içinde 1 milyon görüntüleme sayısını aşarak on binlerce beğeni aldı ve binlerce kişi tarafından yeniden paylaşıldı. Ayrıca merakla beklenen dizinin tanıtım videosuna 300'ü aşkın yorum yapıldı.

Wonder Man'in Tanıtım Videosu Yayınlandı

Marvel Studios'un X (eski adıyla Twitter) üzerinden yayınladığı Wonder Man'in tanıtım videosu, dizinin nasıl bir şey olacağı hakkında çok fazla ayrıntı vermiyor. Bunun yerine yönetmen Von Kovak ile yapılan kurgusal bir röportaja yer verildi. Kovak, Wonder Man'de çok fazla potansiyel olduğunu belirterek bu yapımın hikâye anlatım türünü yeniden ele almak için harika bir fırsat olduğunu ifade etti.

Röportajı yapan kişi, daha sonra Kovak'a oyuncu seçimi hakkındaki fikrini soruyor ve tam da bu anda kamera dizinin başrol oyuncusu Yahya Abdul-Mateen II'ye geliyor. Oyuncunun röportajı telefondan izlediği görülüyor ve tanıtım videosu burada sona eriyor. Bunun haricinde herhangi bir detaya yer verilmiyor.

Wonder Man'in Konusu Ne Olacak?

Wonder Man, Marvel Sinematik Evreni'nin ciddi yapısına karşılık daha rahat ve komedi ağırlıklı olacak. Dizide Abdul-Mateen II, özel güç kazanıp süper kahramana dönüşen Hollywood aktörü Simon Williams'ı canlandıracak. Dizinin hikâyesini aşağı yukarı her Marvel hayranının aşina olduğu Wonder Man karakteri şekillendirecek ancak olay örgüsü gibi önemli detaylar şimdilik belirsizliğini koruyor.

Wonder Man Ne Zaman Yayınlanacak?

Wonder Man'in Ocak 2026'da Disney+ üzerinden yayınlanması planlanıyor. İlk sezon toplamda sekiz bölümden oluşacak. İkinci sezon ise şu anda onaylanmış değil. Yeni sezonun gelip gelmeyeceği dizinin hayranların ne kadar ilgisini çekeceğine bağlı olacak. Dizi eğer yeterli sayıda izleyici tarafından benimsenirse yeni sezon onayı alabilir.

Wonder Man'in Oyuncu Kadrosunda Kimler Olacak?

Wonder Man'in başrolünü Yahya Abdul-Mateen II canlandıracak. Iron Man 3'te Trevor Slattery'ye hayat veren Ben Kingsley de dizide yer alacak. Söylentilere göre oyuncu kadrosunda üç tanıdık isim daha olacak. Demetrius Grosse, Simon Williams'ın (Wonder Man) kardeşi Eric'i canlandıracak. Grosse aynı zamanda dizinin kötü adamı olacak.

Bunlara ek olarak daha önce Truman Show gibi yapımlardan tanıdığımız oyuncu Ed Harris'in bu dizide Simon'ın ajanı Neal Saroyan'ı canlandıracağı belirtiliyor. Aktarılan bilgilere göre Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'ta gördüğümüz Arian Moayed de Ajan Cleary rolünü üstlenecek. Daha birçok oyuncunun dizide yer alacağına dair söylentiler bulunuyor fakat sıraladığımız oyunculara göre bu kişilerin rol alma olasılığı oldukça düşük görülüyor.