Disney Plus'ın Yeni Dizisi Star Wars: Ahsoka'nın Yayın Tarihi Açıklandı

Disney Plus, 'The Mandalorian' ile başlayan 'Star Wars' macerasına yeni bir dizi ile devam ediyor.

Dave Filoni'nin yazdığı ve yapımcılığını Jon Favreau'nun üstlendiği 'Star Wars: Ahsoka', Star Wars evrenine aşina olanlar ve bu dünyayı daha yakından tanımak isteyenler için aksiyon dolu bir dizi olacak.

Star Wars: Ahsoka Konusu

Galaksi, İmparatorluğun düşüşünden sonra ortaya çıkan bir tehditle karşı karşıya kalıyor. Star Wars: Ahsoka, bu tehdidi araştırmak için eski bir Jedi Şövalyesi olan Ahsoka Tano'nun harekete geçişini konu alıyor.

Star Wars: Ahsoka Oyuncuları

Rosario Dawson

Natasha Liu Bordizzo

Mary Elizabeth Winstead

Ray Stevenson

Ivanna Sakhno

Diana Lee Inosanto

David Tennant

Lars Mikkelsen

Eman Esfandi

Star Wars: Ahsoka Fragmanı

Star Wars: Ahsoka Yayın Tarihi

Lucasfilm imzalı 'Star Wars: Ahsoka', 23 Ağustos'tan itibaren Disney Plus'ta izleyicilerle buluşacak.