Disney Plus'ın Yeni Dizisi Star Wars: Ahsoka'nın Yayın Tarihi Açıklandı
Disney Plus'ın Star Wars kütüphanesine yenilik katacak olan Star Wars: Ahsoka'nın yayın tarihi belli oldu. İşte detaylar!
Disney Plus, 'The Mandalorian' ile başlayan 'Star Wars' macerasına yeni bir dizi ile devam ediyor.
Dave Filoni'nin yazdığı ve yapımcılığını Jon Favreau'nun üstlendiği 'Star Wars: Ahsoka', Star Wars evrenine aşina olanlar ve bu dünyayı daha yakından tanımak isteyenler için aksiyon dolu bir dizi olacak.
Star Wars: Ahsoka Konusu
Galaksi, İmparatorluğun düşüşünden sonra ortaya çıkan bir tehditle karşı karşıya kalıyor. Star Wars: Ahsoka, bu tehdidi araştırmak için eski bir Jedi Şövalyesi olan Ahsoka Tano'nun harekete geçişini konu alıyor.
Star Wars: Ahsoka Oyuncuları
- Rosario Dawson
- Natasha Liu Bordizzo
- Mary Elizabeth Winstead
- Ray Stevenson
- Ivanna Sakhno
- Diana Lee Inosanto
- David Tennant
- Lars Mikkelsen
- Eman Esfandi
Star Wars: Ahsoka Fragmanı
Star Wars: Ahsoka Yayın Tarihi
Lucasfilm imzalı 'Star Wars: Ahsoka', 23 Ağustos'tan itibaren Disney Plus'ta izleyicilerle buluşacak.
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