Efsane Star Wars Oyunu Yıllar Sonra Rekora Koşuyor! Şaşırtan Başarı

Sekiz yıl önce satışa sunulan Star Wars Battlefront 2'nin oyuncu sayısı ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. . Oyunun eş zamanlı oyuncu sayısı yıllar sonra önemli ölçüde arttı. Öyle ki oyun, 2021 yılında elde ettiği rekoru neredeyse kırıyordu.

Star Wars Battlefront 2 Oyuncu Sayısı ile Rekora Koşuyor

DICE tarafından geliştirilen Star Wars Battlefront 2, 2017 yılının kasım ayında PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için piyasaya sürülmüştü. SteamDB tarafından paylaşılan verilere göre oyunun eş zamanlı oyuncu sayısı 4 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yükselişe geçmişti.

Star Wars oyunu 23 Mayıs 2025 tarihinde 9 bin 777 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak önemli bir başarının altına imza attı. Oyun, 16 Ocak 2021 tarihinde 10 bin 489 eş zamanlı oyuncu sayısı ile rekor kırmıştı.

Oyun neredeyse 2021 yılındaki rekoru kıracaktı. Oyunun mayıs ayı içerisinde bu rekoru kırıp kırmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, 2017 yapımı oyunun oyuncu sayısı yıllar sonra neden yükselişe geçti?

Eş zamanlı oyuncu sayısının 4 Mayıs itibarıyla yükselişe geçmesinin nedeninin Star Wars Günü olduğu tahmin ediliyor. Andor dizisi de oyuna olan ilgiyi artırmış olabilir. Popüler Star Wars dizisinin ikinci sezonu 13 Mayıs 2025 tarihinde sona erdi.