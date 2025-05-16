8 Yıllık Star Wars Oyununun Oyuncu Sayısında Büyük Artış Yaşandı

2017 yılının kasım ayında satışa sunulan Star Wars Battlefront 2'ye dair ilginç bir gelişme yaşandı. Oyunun eş zamanlı oyuncu sayısı yıllar sonra önemli ölçüde arttı. Peki, oyunu oynayan kişi sayısı neden arttı?

Star Wars Battlefront 2'nin Oyuncu Sayısı Arttı

DICE tarafından geliştirilen Star Wars Battlefront 2, sekiz yıl önce PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için satışa sunuldu. SteamDB tarafından paylaşılan verilere göre oyunun eş zamanlı oyuncu sayısı 4 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yükselişe geçti.

Eş zamanlı oyuncu sayısı 1.200, 1.300 civarıyken 4 Mayıs itibarıyla 5 bin 583'e yükseldi. 11 Mayıs'ta ise bu sayı 5 bin 942,14 Mayıs'ta ise 6 bin 532'ye ulaştı. Eş zamanlı oyuncu sayısının 4 Mayıs itibarıyla yükselişe geçmesinin nedeninin Star Wars Günü olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan Andor dizisi de oyuna olan ilgiyi artırmış olabilir. Popüler Star Wars dizisinin ikinci sezonu 13 Mayıs 2025 tarihinde sona erdi. En iyi Disney+ dizileri arasında yer alan bu yapımın 8,5 IMDb puanına sahip olduğunu belirtelim.

Star Wars Battlefront 2, 2021 yılının ocak ayında 10 bin 489 eş zamanlı oyuncu sayısı ile rekora imza atmıştı. Oyunun mayıs ayı içerisinde bu rekoru kırıp kırmayacağı merak edilmeye başlandı.