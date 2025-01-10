Star Wars Ahsoka'nın Yeni Baylan Skoll'u Eski GoT Yıldızı Olacak

2023 yılında hayatını kaybeden Ray Stevenson, Star Wars: Ahsoka dizisinde Baylan Skoll karakterine hayat veriyordu. Ancak karakterin hikayesi tam olarak keşfedilmeden bu üzücü kayıp yaşandı.

Şimdi dizinin ikinci sezonuna hazırlanırken, Dave Filoni ve Lucasfilm karakter için uygun bir isim bulmuş olabilir. O isim ise geçmişten çok iyi tanıdığımız kabiliyetli bir oyuncu.

Game of Thrones'taki "Hound" (Tazı) rolüyle tanınan Rory McCann, dizinin Disney+'ta 2026 yılında yayınlanması planlanan yeni sezonunda Baylan Skoll karakterini canlandıracak.

Stevenson'ın Bıraktığı Yerden Devam

İlk sezonun sonuna gidecek olursak Stevenson'un canlandırdığı Baylan Skoll, Peridea gezegeninde kapana kısılmıştı. Ahsoka ise Sabine ve eski çırağı Shin Hati'yle beraber "Güç"ün sınırlarını keşfetmek üzere yola çıkmıştı.

Dave Filonu, Baylan Skoll karakteri için hep büyük planları olduğunu söylüyordu. Şimdi McCann ile bu planlarını gerçekleştirebilecek mi hep beraber göreceğiz.

Henüz Lucasfilm'den resmi bir açıklama yapılmamış olsa da rahmetli Stevenson'ın ailesinin bu yeni oyuncu seçiminden memnun olduğu belirtiliyor.

Yeni Sezon Ne Zaman Geliyor?

Şu an için Ahsoka'nın ikinci sezonu hakkında net bir yayın tarihi verilmedi. Ancak Dave Filoni’nin senaryo üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığı biliniyor. Andor'un ardından Disney+'ta yayınlanacak bir sonraki Star Wars dizisi olabileceği düşünülüyor.

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