2019 yılında çıkan Star Wars Jedi: Fallen Order’ın devamı niteliğinde olan Star Wars Jedi: Survivor, 4 yıl sonra oyun severlerin karşısında.

Raşit Bütüner - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Cal Kestis’in maceralarla dolu hikayesi, serinin 2. oyunu olan Star Wars Jedi: Survivor’da devam ediyor. Respawn ve Electronic Arts ortaklığında çıkan Star Wars Jedi: Survivor, sadece PC değil; aynı zamanda Playstation ve Xbox oyuncularını da Cal Kestis’in kaderine ortak ediyor.

Star Wars Jedi: Survivor İndir

Star Wars Jedi: Fallen Order’da yaşanan olayların 5 yıl sonrasını konu alan Survivor, yaşayan son Jedi şövalyelerinden biri olan Cal Kestis’in galaksideki zorlu mücadelesine odaklanıyor. Yaşadığı olayların etkisiyle daha tecrübeli biri haline gelen Cal, imparatorluğa ve galakside bulunan diğer tehlikelere karşı mücadele etmeye çalışıyor. Cal Kestis’in bu zorlu mücadelesine önceki oyundan da hatırlayacağınız BD-1 eşlik ediyor. Aynı zamanda Cere Junda, Greez Dritus ve Merrin gibi önceden tanınan karakterlere ek olarak Bode Akuna gibi yeni müttefikler de Cal Kestis’e destek veren isimler arasında bulunuyor.

Star Wars Jedi: Survivor, standart oyunun haricinde bir de DLC paketine sahip. Galaksideki en büyük kahramanlardan esinlenen Star Wars Jedi: Survivor, Deluxe yükseltmesinde “Galactic Hero” ve “New Hero” olmak üzere iki farklı kozmetik paketi bulunuyor. Yapımında Han Solo, Luke Skywalker ve R2-D2 gibi isimlerden ilham alınan Deluxe yükseltmesi ile karakterinizi hayranı olduğunuz kişilerin izine özelleştirebilirsiniz. Bu sayede ışın kılıçlarından kozmetik ve kıyafet çeşitlerine kadar pek çok özelleştirmeyi kuşanarak oyun keyfinize farklı bir boyut kayabilirsiniz.

Star Wars Jedi: Survivor Özellikleri

Gerçekçi açık dünya tasarımı

Kozmetik, silah ve kıyafet çeşitliliği

Yeni ekip arkadaşları

Geniş karakter ağacı

Aksiyon dolu oyun mekanikleri

Sistem Gereksinimleri