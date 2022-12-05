Star Wars Jedi: Survivor'ın Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri Belli Oldu
EA Games'in üzerinde çalıştığı Star Wars Jedi: Survivor oyununun Steam sayfası yanlışlıkla yayınlandı. Çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri belli oldu.
EA Games'in uzun süre sonra yayınlandığı ilk single-player odaklı oyunu Star Wars Jedi: Fallen Order için devam oyunu yolda. Oyun hakkında çok az bilgi bulunuyorken Steam sayfasının yanlışlıkla yayınlanması, Star Wars Jedi: Survivor'ın arkasındaki sır perdesini araladı.
Eğitimini tamamlayamayan genç Padawan Cal'ın hikayesine konuk olacağımız oyunda ilk oyuna kıyasla birçok yeni değişiklik öngörülüyor.
Star Wars Jedi: Survivor Çıkış Tarihi
Steam sayfasının yanlışlıkla yayınlanması, Star Wars Jedi: Survivor çıkış tarihinin de sızdırılmasına neden oldu. Eğer Ertelenmezse oyunun 16 Mart 2023 tarihinde çıkması bekleniyor.
Öte yandan Steam sayfasında çıkış tarihinin dışında oyunun hikayesi ve oynanışı hakkında önemli bilgiler de yer aldı. İlk oyundan 5 yıl sonrasını anlatan hikayede artık bir Padawan olmaktan çıkarak güçlü bir Jedi'a dönüşen Cal'ın macerasına ortak olacağız. İmparatorluktan kaçmaya çalışan Cal, karanlık zamanlar yaklaşırken dostlarını kurtarmak için ne kadar ileri gidebileceğine karar vermeye çalışacak.
Öte yandan sızdırılan Steam sayfasında en çok dikkat çeken de ön sipariş veren kullanıcılara özel kozmetikler oldu. Kozmetikler içerisinde ilk oyundan alıştığımız Cal kıyafetleri ve BD-1 özelleştirmelerinin yanında Blaster bulunması da dikkat çekti.
Star Wars Jedi: Fallen Order oyununda Cal, yalnızca ışın kılıcı kullanabiliyordu. Kozmetikel beraber Cal'ın Blaster silahı da kullanacağı kesinleşmiş oldu.
Star Wars Jedi: Survivor Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
İşlemci: 4 çekirdek / 8 thread | Intel Core i7-7700 | Ryzen 5 1400
Bellek: 8 GB RAM
Grafik Kartı: 8GB VRAM | GTX 1070 | Radeon RX 580
DirectX: Version 12
Depolama: 130 GB boş alan
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