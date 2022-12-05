Star Wars Jedi: Survivor'ın Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

EA Games'in uzun süre sonra yayınlandığı ilk single-player odaklı oyunu Star Wars Jedi: Fallen Order için devam oyunu yolda. Oyun hakkında çok az bilgi bulunuyorken Steam sayfasının yanlışlıkla yayınlanması, Star Wars Jedi: Survivor'ın arkasındaki sır perdesini araladı.

Eğitimini tamamlayamayan genç Padawan Cal'ın hikayesine konuk olacağımız oyunda ilk oyuna kıyasla birçok yeni değişiklik öngörülüyor.

Star Wars Jedi: Survivor Çıkış Tarihi

Steam sayfasının yanlışlıkla yayınlanması, Star Wars Jedi: Survivor çıkış tarihinin de sızdırılmasına neden oldu. Eğer Ertelenmezse oyunun 16 Mart 2023 tarihinde çıkması bekleniyor.

Öte yandan Steam sayfasında çıkış tarihinin dışında oyunun hikayesi ve oynanışı hakkında önemli bilgiler de yer aldı. İlk oyundan 5 yıl sonrasını anlatan hikayede artık bir Padawan olmaktan çıkarak güçlü bir Jedi'a dönüşen Cal'ın macerasına ortak olacağız. İmparatorluktan kaçmaya çalışan Cal, karanlık zamanlar yaklaşırken dostlarını kurtarmak için ne kadar ileri gidebileceğine karar vermeye çalışacak.

Öte yandan sızdırılan Steam sayfasında en çok dikkat çeken de ön sipariş veren kullanıcılara özel kozmetikler oldu. Kozmetikler içerisinde ilk oyundan alıştığımız Cal kıyafetleri ve BD-1 özelleştirmelerinin yanında Blaster bulunması da dikkat çekti.

Star Wars Jedi: Fallen Order oyununda Cal, yalnızca ışın kılıcı kullanabiliyordu. Kozmetikel beraber Cal'ın Blaster silahı da kullanacağı kesinleşmiş oldu.

Star Wars Jedi: Survivor Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: 4 çekirdek / 8 thread | Intel Core i7-7700 | Ryzen 5 1400

Bellek: 8 GB RAM

Grafik Kartı: 8GB VRAM | GTX 1070 | Radeon RX 580

DirectX: Version 12

Depolama: 130 GB boş alan