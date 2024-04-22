Star Wars Jedi: Survivor, EA Play'e Ekleniyor: Tarih Verildi!

EA'in geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Star Wars Jedi: Survivor, Game Pass Ultimate ve EA Play üyeleri için yakında kütüphaneye eklenecek.

Respawn Entertainment'ın Lucasfilm Games iş birliğiyle hazırladığı ve büyük beğeni toplayan aksiyon-macera oyunu 25 Nisan 2024'te tüm EA Play üyeleri için kütüphaneye ekleniyor. PC Game Pass ve Ultimate Game Pass üyeleri, Cal Kestis'in maceralarının bir sonraki bölümünü deneyimlemek için üyeliklerinin bir parçası olarak oyuna bu hafta başlayabilecekler.

Star Wars Jedi: Survivor, IGN'in 2023'ün En İyi Aksiyon Oyunu, PC Gamer'ın 2023'ün En İyi Macera Oyunu ve En İyi Müzik Grammy Ödülü dâhil olmak üzere birçok ödüle layık görülmüştü.

Star Wars Jedi: Survivor Neler Sunuyor?

Oyun, Cal Kestis'in galaksiyi keşfederken geleceğe dair umutlarını omuzlarında taşımasını konu alıyor. Oyuncular, Star Wars galaksisinde her biri benzersiz biyomlara, meydan okumalara ve düşmanlara sahip yeni gezegenleri keşfetmeyi ve tanıdık mekânları yeniden ziyaret etmeyi dört gözle bekleyebilirler.

EA Play her ne kadar Xbox tarafında Game Pass Ultimate aboneliğine dâhil olsa da PlayStation tarafında ekstra ücretle edinilebiliyor. Hâlihazırda PlayStation tarafında EA Play'in bir aylık abonelik ücreti 220 TL, yıllık üyelik ise 1.500 TL.

Peki siz Star Wars Jedi: Survivor'ı oynamayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.