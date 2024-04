Star Wars Outlaws Hikaye Fragmanı Yayınlandı: Çıkış Tarihi de Belli Oldu!

Yılın merakla beklenen oyunlarından biri olan Ubisoft imzalı Star Wars Outlaws'ın hikâyesini tanıtan yeni hikâye fragmanı yayınlandı.

Ubisoft, Star Wars Outlaws'ı ilk duyurduğu günden bu yana oyuna dair pek fazla bilgi paylaşmamış olsa da uzun süren bekleyişin ardından oyunun hikâyesine dair yeni bir fragman yayınlandı.

Bugün erken saatlerde fragmanın Japonca versiyonunun açıklamasında oyunun çıkış tarihi sızdırılmıştı. Yayınlanan yeni fragman ile bu tarih de doğrulanmış oldu.

Star Wars Outlaws Hikaye Fragmanı

Star Wars Outlaws Hakkında

The Empire Strikes Back ve Return of the Jedi'daki olayların arasında geçen, dünyanın ilk açık dünya Star Wars™ oyununu deneyimleyin. Galaksinin dört bir yanındaki birbirinden ikonik ve yeni gezegeni keşfedin.

Özgürlüğünün peşinde koşan ve yeni bir hayata başlamanın yollarını arayan, yükselen bir kurumsak olan Kay Vess ve yoldaşı Nix ile tüm riskleri göze alın. Galaksinin en çok arananları arasındaki yerinizi alırken savaşarak, çalarak ve kurnazlık yaparak galaksinin suç örgütlerini alt edin.

Star Wars Outlaws Çıkış Tarihi

Yeni fragman ile açıklanan çıkış tarihine göre Star Wars Outlaws, 30 Ağustos 2024 tarihinde oyuncularla buluşacak. Oyunun daha üst paketlerini ön sipariş veren oyuncular 27 Ağustos 2024 tarihinde oyuna erişebilecek.

Peki sizin Star Wars Outlaws'tan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.