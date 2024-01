Star Wars Outlaws'un Yayın Tarihi Belli Oldu!

Disney Parks web sitesi üzerinden yapılan bir blog yazısına göre açık dünya Star Wars oyunu Star Wars Outlaws, bu yılın sonlarında doğru piyasaya sürülecek ve blog yazısında şu şekilde belirtiliyor.

2024'ün Sonlarına Doğru: Star Wars Outlaws'un Çıkış Zamanı Kesinleşti!

Oyun, hem ikonik hem de yeni gezegenleri keşfetmenize olanak tanıyor. Kay Vess olarak özgürlük ve yeni bir hayat başlatma arayışında olan yükselen bir serseriyi canlandırabilir ve ona eşlik eden Nix ile her şeyi riske atabilirsiniz. Risk almak istiyorsanız, galaksi fırsatlarla dolu.

Star Wars Outlaws ilk olarak Haziran ayında Xbox Games Showcase sırasında ortaya çıktı. Ancak bu yazdan bu beri, Ubisoft'un bu oyunuyla ilgili açıklamaları pek yoktu. Sadece bilinen tek şey, olayların Star Wars: Episode 5 - The Empire Strikes Back ve Episode 6: Return of the Jedi arasında geçtiğini biliyoruz.

Oyun, The Division'ın da arkasındaki Massive Entertainment tarafından geliştiriliyor ve Xbox Series X|S, PlayStation 5 ve PC için kullanılabilir olacak.