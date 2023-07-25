Yakında Çıkması Beklenen Starfield’ın Animasyon Videoları Yayınlandı!

Starfield; oyuncuların galaksiyi keşfetmek için bir uzay gemisi pilotu olarak oyuna dahil olacakları, savaşlara katılarak ve ticaret yaparak bir evreni keşfedecekleri macera dolu bir oyun. 2023 yılının en merak edilen oyunları arasında yer alıyor.

Uzay temalı bir bilim kurgu oyunu olan Starfield'ın çıkış tarihine sayılı günler kaldı. 6 Eylül'de çıkması beklenen oyunun yayıncılığını Bethesda Softworks üstlenmişti. Ve yine Bethesda Software tarafından oyunla ilgili birkaç dakikalık 3 adet animasyon filmi yayınlandı. Hadi gelin bu animasyonları inceleyelim.

Animasyonlar Bize Ne Anlatıyor?

Yayınlanan ilk kısa filme baktığımızda Yeni Atlantis'teki bir kurye pilotunu görüyoruz. Başkentin elit tabakasına ulaşmaya çalışıyor olduğunu ancak asıl istediği şeyin gezegen dışı maceralar olduğunu fark ediyoruz. Böylece bu animasyon filminde maceranın nasıl başladığını ve olayların neye evrileceğinin ön izlemesini görüyoruz.

İkinci animasyon filmimizin başlığı 'Umudun İnşa Edildiği Yer'. Videoda yıldızları keşfetmek isteyen Vanna' nın başından geçenleri izliyoruz. Ünlü Koloni Savaşları' nda Akila Şehri yetimi olan Vanna' nın macerasında karşılaştığı bozuk bir gemiyi ve onun tamiri için parça arayışını, o esnada karşılaştığı tehlikeleri görüyoruz.

Son filmde ise iki suç ortağının hikayesine tanıklık ediyoruz: Ada ve Harper. Zengin parti müdavimlerinin üstünden geçimlerini sağlayan suç ortaklarının macerasında beklenmedik şeyler oluyor. Ada, ahlaki bir ikileme girmeye zorlanıyor ve heyecan verici mücadele başlıyor. Ryujin Industries'in dikkatini çekerek yeni bir fırsat buluyor. Ancak ödemesi gereken bedeller olacağını da biliyor.

Yılın en çok beklenen oyunu Starfield'ın 6 Eylül'de PC ve Xbox Series S/X için piyasaya sürülmesi planlanıyor. Animasyon filmlerinin bile şimdiden bu kadar ses getirmesi, oyunun piyasaya sürüleceği günü daha da cazip hale getiriyor.

Yayınlanan bu animasyon filmlerini nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.