Starfield'ın Büyük Güncellemesi Ertelendi: Peki Neden?

Geçtiğimiz yılın en beklenen oyunlarından biri olan Starfield, beklentilerin üzerinde bir çıkış yapsa da çıkış sonrası incelemelerde oldukça olumsuz eleştiriler aldı.

Dev geliştiriciye göre yeni IP, Fallout 4 ve Skyrim gibi eski oyunlarının hepsinden daha fazla satışla açılış yaptı ancak başarılı döneminden bu yana oyuncu sayısı azaldı ve oyunseverler yeni özellikler içeren büyük güncellemeleri beklerken incelemeler düştü.

Güncelleme "Gizemli Bir Sorun" Nedeniyle Ertelendi

Bugün ise ortaya çıkan yeni gelişmeye göre geliştiricilerin söz verdiği 2024'ün beklenen büyük güncellemelerinden ilki şimdi bir ertelemeyle karşı karşıya.

Ne yazık ki geliştiriclerin "100'den fazla düzeltme ve iyileştirme" içerdiğini iddia ettiği ve merakla beklenen güncellemeyi kısa zamanda göremeyeceğiz. Stüdyonun topluluk yöneticilerinden birine göre Bethesda, büyük Starfield güncellemesini yayınlamadan önce "ele almak istedikleri bir sorun keşfetti".

Güncellemenin 17 Ocak Çarşamba günü yani bugün yayınlanması gerekiyordu ancak artık resmî bir yayın tarihi yok. Bunun yerine Bethesda daha geniş bir yayın penceresi sunarak gizemli sorunun "yakında" çözüleceğini söylüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Starfield'in son durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.