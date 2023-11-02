Starfield'a DLSS Desteği Geliyor: Tarih Verildi!

Bethesda Game Studios, Starfield için DLSS güncellemesini önümüzdeki hafta Steam Beta'da yayınlayacağını duyurdu.

Uzayda geçen RPG oyununun yayınlanmasından bu yana neredeyse iki ay geçti ancak PC'de oynuyorsanız oyun deneyiminizi daha da iyileştirecek ve NVIDIA kartlarda daha iyi performans almanızı sağlayacak DLSS desteğinin ekleneceği güncellemeyi bekliyor olabilirsiniz.

Görünüşe göre oyuncular artık daha fazla beklemek zorunda kalmayacak çünkü Steam Beta kullanıcıları için önümüzdeki hafta merakla beklenen güncelleme gelecek. Bethesda, X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Starfield'ın DLSS Desteği Haftaya Geliyor

"Güncellemeler üzerinde çok çalıştık ve bir sonraki güncellememizi önümüzdeki hafta Steam Beta'ya ekleyeceğiz. Bu güncellemede DLSS desteği, desteklenen sistemler için ekran ve HDR kontrolleri ve diğer optimizasyon ve iyileştirmeler yer alacak."

Bethesda ayrıca DLSS'nin eklenmesinden sonra FSR 3 desteği için de çalışacaklarını ve ileri bir tarihte güncelleme ile oyuna ekleyeceklerini söyledi.

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