Merakla Beklenen Uzay Oyunu Starfield Fiyatı Sızdırıldı

Yakında piyasaya sürülmesi beklenen Starfield fiyatı ile gündeme geldi. Çok sayıda oyuncu tarafından uzun bir süredir sabırsızlıkla beklenen video oyununun PC ve konsol üzerinden ne kadar fiyata satılacağı sızdırıldı.

Starfield'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

PC Xbox Series X/S Standart Sürüm 69,99 euro 79,99 euro Premium Sürüm 109,99 euro 119,99 euro Constellation Sürüm 299,99 euro 299,99 euro

En iyi uzay oyunları arasında yerini almaya hazırlanan Starfield'ın fiyatları gün yüzüne çıktı. Yaşanan sızıntıya göre oyunun standart sürümü PC'de 69,99 euro, Xbox Series X/S'te ise 79,99 euro olacak.

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen Starfield'ın Premium sürümünün 109,99 euro, Xbox Series X/S'te 119,99 euro fiyat etiketlerine sahip olacağı ileri sürüldü. Bu versiyonun hangi avantajları beraberinde getireceği henüz bilinmiyor.

Paylaşılan bilgilere göre standart ve Premium'un yanı sıra Constellation isimli bir versiyon da olacak. Constellation sürümünün bilgisayarda ve Xbox Series X/S platformlarında 299,99 euro fiyata satılacağı iddia edildi. Collector's Edition olarak bilinen bu sürüm sadece fiziksel olarak satılacak.

Starfield Çıkış Tarihi

Etkileyici grafikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Starfield 6 Eylül 2023 tarihinde PC ve Xbox Series X/S platformlarına çıkacak. Oyun ilk günden Game Pass'in kütüphanesine eklenecek. Bu sayede Game Pass aboneleri ekstra ücret ödemeden oyunu oynayabilecek. DLC'lerin abonelere de ücretli olacağını belirtelim.

Açık dünya rol yapma oyunu türündeki Starfield'ın ortaya çıkan fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.