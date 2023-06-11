Merakla Beklenen Uzay Oyunu Starfield Fiyatı Sızdırıldı
Açık dünya rol yapma oyunu türündeki Starfield'ın fiyatı gün yüzüne çıktı. Peki, Starfield PC ve Xbox Series X/S platformlarında ne kadar fiyata satılacak?
Yakında piyasaya sürülmesi beklenen Starfield fiyatı ile gündeme geldi. Çok sayıda oyuncu tarafından uzun bir süredir sabırsızlıkla beklenen video oyununun PC ve konsol üzerinden ne kadar fiyata satılacağı sızdırıldı.
Starfield'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?
|PC
|Xbox Series X/S
|Standart Sürüm
|69,99 euro
|79,99 euro
|Premium Sürüm
|109,99 euro
|119,99 euro
|Constellation Sürüm
|299,99 euro
|299,99 euro
En iyi uzay oyunları arasında yerini almaya hazırlanan Starfield'ın fiyatları gün yüzüne çıktı. Yaşanan sızıntıya göre oyunun standart sürümü PC'de 69,99 euro, Xbox Series X/S'te ise 79,99 euro olacak.
Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen Starfield'ın Premium sürümünün 109,99 euro, Xbox Series X/S'te 119,99 euro fiyat etiketlerine sahip olacağı ileri sürüldü. Bu versiyonun hangi avantajları beraberinde getireceği henüz bilinmiyor.
Paylaşılan bilgilere göre standart ve Premium'un yanı sıra Constellation isimli bir versiyon da olacak. Constellation sürümünün bilgisayarda ve Xbox Series X/S platformlarında 299,99 euro fiyata satılacağı iddia edildi. Collector's Edition olarak bilinen bu sürüm sadece fiziksel olarak satılacak.
Starfield Çıkış Tarihi
Etkileyici grafikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Starfield 6 Eylül 2023 tarihinde PC ve Xbox Series X/S platformlarına çıkacak. Oyun ilk günden Game Pass'in kütüphanesine eklenecek. Bu sayede Game Pass aboneleri ekstra ücret ödemeden oyunu oynayabilecek. DLC'lerin abonelere de ücretli olacağını belirtelim.
Mortal Kombat 1 Oynanış Videosu Yayımlandı
Duyurulduğu ilk günden itibaren merak içerisinde beklenmeye başlanan Mortal Kombat 1'in oynanış videosu paylaşıldı. YouTube üzerinden yayımlanan video, çoğu oyuncuyu önemli ölçüde heyecanlandırmayı başardı.
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