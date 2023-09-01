Starfield İnceleme Puanları Paylaşıldı: Beklentileri Karşıladı mı?

Çok sayıda oyuncu tarafından uzun süredir merak içerisinde beklenen Starfield, inceleme puanları ile gündeme geldi. Peki, Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen açık dünya rol yapma oyunu beklentileri karşıladı mı?

Starfield İnceleme Puanları Listesi

Metascore : 88 puan

: 88 puan PC Gamer : 75 puan

: 75 puan PCGamesN : 70 puan

: 70 puan IGN : 70 puan

: 70 puan VGC : 100 puan

: 100 puan Xbox Era : 97 puan

: 97 puan GamesRadar+ : 100 puan

: 100 puan Forbes : 95 puan

: 95 puan VideoGamer : 90 puan

: 90 puan GameStar : 81 puan

: 81 puan PC Games : 90 puan

: 90 puan Wccftech : 90 puan

: 90 puan VG247 : 80 puan

: 80 puan The Games Machine : 88 puan

: 88 puan Shacknews: 90 puan

En iyi uzay oyunları arasında yer almaya hazırlanan Starfield için ilk inceleme puanları yayımlandı. Merak içerisinde beklenen oyunun PC sürümünün Metascore'u 88 olarak açıklandı. Bilgisayar versiyonu için şu anda 50 inceleme bulunuyor. Bu incelemelerin 46 tanesi olumlu durumda.

Constellation'a katılıp uzayda seyahat edebileceğimiz oyunun PC sürümüne IGN 70 puan, Forbes 95 puan, PC Gamer 75 puan, PCGamesN 70 puan, VGC 100 puan, VG247 80 puan, GamesRadar+ ise 100 puan verdi.

Starfield Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Uzay gemisinin görünümünü özelleştirme, silah ve kalkan gibi sistemleri geliştirme, uzay gemisi kullanma gibi imkânlar sunan Starfield, 6 Eylül 2023 tarihinde PC ve Xbox Series X / S platformları için piyasaya sürülecek.

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