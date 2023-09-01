Starfield İnceleme Puanları Paylaşıldı: Beklentileri Karşıladı mı?
Açık dünya rol yapma oyunu Starfield'ın inceleme puanları yayımlandı. Peki, Bethesda'nın yeni oyununun Metascore puanı ne durumda? İşte detaylar!
Çok sayıda oyuncu tarafından uzun süredir merak içerisinde beklenen Starfield, inceleme puanları ile gündeme geldi. Peki, Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen açık dünya rol yapma oyunu beklentileri karşıladı mı?
Starfield İnceleme Puanları Listesi
- Metascore: 88 puan
- PC Gamer: 75 puan
- PCGamesN: 70 puan
- IGN: 70 puan
- VGC: 100 puan
- Xbox Era: 97 puan
- GamesRadar+: 100 puan
- Forbes: 95 puan
- VideoGamer: 90 puan
- GameStar: 81 puan
- PC Games: 90 puan
- Wccftech: 90 puan
- VG247: 80 puan
- The Games Machine: 88 puan
- Shacknews: 90 puan
En iyi uzay oyunları arasında yer almaya hazırlanan Starfield için ilk inceleme puanları yayımlandı. Merak içerisinde beklenen oyunun PC sürümünün Metascore'u 88 olarak açıklandı. Bilgisayar versiyonu için şu anda 50 inceleme bulunuyor. Bu incelemelerin 46 tanesi olumlu durumda.
Constellation'a katılıp uzayda seyahat edebileceğimiz oyunun PC sürümüne IGN 70 puan, Forbes 95 puan, PC Gamer 75 puan, PCGamesN 70 puan, VGC 100 puan, VG247 80 puan, GamesRadar+ ise 100 puan verdi.
Starfield Çıkış Tarihi Ne Zaman?
Uzay gemisinin görünümünü özelleştirme, silah ve kalkan gibi sistemleri geliştirme, uzay gemisi kullanma gibi imkânlar sunan Starfield, 6 Eylül 2023 tarihinde PC ve Xbox Series X / S platformları için piyasaya sürülecek.
Starfield Sistem Gereksinimleri Neler? Starfield Kaç GB?
Starfield sistem gereksinimleri, Bethesda'nın açık dünya rol yapma oyununu oynamak isteyen kişiler için büyük öneme sahip çünkü PC'nin, söz konusu yapımın gereksinimlerini karşılaması gerekir.
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