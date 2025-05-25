Beklenen Oldu: Xbox'un Sevilen Oyunu Yakında PlayStation'a Geliyor!

Bethesda’nın bilim kurgu evreninde geçen açık dünya RPG oyunu Starfield, uzun süredir oyuncuların ilgisini üzerinde toplamaya devam ediyor. Şu anda yalnızca Xbox ve PC platformlarında erişilebilir olan yapımın, PlayStation konsollarına özel bir sürümle tekrardan çıkış yapması uzun süredir gündemdeydi. Gelen son bilgiler, bu bekleyişin yakında sona ereceğine işaret ediyor.

Hatırlanacağı üzere son dönemde birçok Xbox Game Studios oyunu, PlayStation 5’e de çıkış yaptı. En güncel örnek olarak Senua’s Saga: Hellblade II, Sony’nin konsoluna gelmek üzere duyurulmuştu. Bu gelişmeler, Xbox’a özel oyunların artık PlayStation ekosistemine daha açık hale geldiğini gösteriyor. Bu bağlamda Starfield gibi birinci parti yapımların da PS5’e gelmesi artık yalnızca an meselesi.

Starfield’ın PS5 Versiyonu Yolda

Oyun dünyasında yakınlığı ile bilinen bazı kaynaklar, Starfield’ın PS5 sürümünün yakın zamanda duyurulacağını ileri sürdü. Net bir tarih paylaşmasılmasa da bu açıklama, halihazırda var olan söylentileri güçlendirmiş durumda.

Bununla birlikte bazı güvenilir kaynaklar da oyunun geliştirilen yeni PS5 versiyonunun, ilk genişleme paketi olan Shattered Space ile birlikte piyasaya sürüleceğini ifade ediyor. Bu gelişme, Starfield’ın PlayStation oyuncularıyla buluşacağına dair en güçlü sinyallerden biri olarak değerlendiriliyor.

Starfield dışındaki bazı Xbox oyunlarının da PS5 için hazırlık yaptığı söyleniyor. Örneğin, Forza Horizon 5, PlayStation 5 kullanıcılarına 1.500 TL fiyat etiketiyle sunulmuş durumda. Bunun yanı sıra Gears of War: Reloaded ve The Outer Worlds 2 gibi diğer önemli Xbox oyunlarının da hem Xbox Series X/S hem de PC ve PS5 platformlarında oynanabilir hale geleceği aktarılıyor.

Tüm bu iddiaların doğrulanması için gözler şimdi 8 Haziran’da düzenlenecek Xbox Games Showcase etkinliğine çevrildi. Starfield’ın PS5’e geleceğine dair resmi açıklamanın bu etkinlikte yapılması oldukça muhtemel görünüyor. Eğer bu duyuru gerçekleşirse, bir oyun için daha Xbox’a özel bir dönemin sona erdiğine şahitlik edebiliriz.