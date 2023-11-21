Starfield'ın Steam İncelemeleri Artık 'Karışık': Eleştiriler Durmak Bilmiyor!

Starfield piyasaya sürüldüğünde oldukça iyi karşılanmasına rağmen, insanlar oyunda vakit geçirdikçe bir dizi eleştiride bulundu ve bu durum oyunun Steam incelemelerine de yansıdı.

Kısa süre önce Bethesda'nın şimdiye kadarki en düşük puanlı oyunu olan ve The Game Awards'da aday olduğu kategori bakımından hayal kırıklığı yaratan Starfield'ın şimdi Steam incelemeleri 'Karışık' derecesine düştü.

Starfield'ın Steam sayfasına gittiğinizde artık hem son incelemeler hem de tüm incelemeler kısmının 'Karışık' olduğunu görebilirsiniz. Oyunun son incelemelerinin %48'inin olumlu olması bu düşüşe büyük ölçüde katkıda bulunurken, toplam 75.898 incelemenin sadece %69'u olumlu durumda.

Oyuncular Çıkışından Bu Yana Eleştirilerini Sürdürüyor

Eleştiriler sadece Steam'le sınırlı da değil. Oyunun Reddit sayfasında 100 saatlik oyun süresine ulaşarak oyunun pek çok noktasını deneyim edebilen oyuncular birer birer şikâyet ve eleştirilerini dile getiriyorlar.

Eleştirilerin en büyük nedeni oyunun sunduğu vaatleri yerine getirememesi teknik konularıyla ilgili. Öyle ki yükleme ekranları oyun çıktığından beri en büyük problemlerden biri konumunda ve güncellemeler de bu duruma fayda sağlamış değil.

Bethesda'nın Starfield'ı bu durumdan kurtarıp kurtaramayacağını zaman gösterecek ancak gerek seven gerek eleştirilen pek çok kişi oyuna gelecek DLC'leri de beklemeye koyulmuş durumda.

Peki siz Starfield'ı oynama şansına eriştiniz mi? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.