'Zam'anı Geldi: Steam TL Desteğini Çekti! Oyunlar Dolar Olarak Daha mı Pahalı?

Steam geçtiğimiz ay duyurusunu yaptığı Arjantin ve Türkiye'deki kur dalgalanmaları nedeniyle bölgesel dolar fiyatı geçişini tamamladı. Peki bu geçiş sonrası oyun fiyatları daha mı ucuz yoksa daha mı pahalı?

Geçtiğimiz ay duyurusu yapılan TL desteğinin sonlandırılma işlemi geçtiğimiz gece geç saatlerde gerçekleşti. Steam normalde Arjantin için LATAM, Türkiye için MENA bölgesi adını verdiği konumlarda özel fiyatlandırma uygulanacağını söylemişti.

MENA USD Fiyatları Henüz Görünmüyor

Gece TL desteğinin çekilmesi sonrası oyunlarda standart USD fiyatları görüntülendi fakat bölgesel fiyatlandırma önerisine uyması gereken firmaların sonradan el ile MENA USD fiyatı girmesi gerekiyor.

Önden olay aldığımız fiyatlandırma 20'sinde otomatik uygulanacak sanıyorduk, Türkiye'den oyuncular uyarınca fark edip elle düzelttik.



Böyle bizim gibi çok oyun yoktur ama bi umut elle düzelten çıkabilir ilerleyen günlerde.



MENA özel fiyat girmeyen herkes otomatik full fiyat... pic.twitter.com/Q84OdXWBEj — Dora Özsoy (@DoraOzsoy) November 21, 2023

Bu durumu henüz pek çok geliştirici ve yayıncı ekip fark etmediğinden fiyatların bölgesel fiyatlandırmaya uygun MENA USD'ye dönüşmesi biraz zaman alacak. Bu süreçte oyunlar elbette şu anki hâline göre oldukça pahalı.

Bunun yanı sıra TL desteğinin çekilmesiyle yaşanan başka durumlar da var. Gece saatlerinde USD cinsinden oyun alan birçok kişi bankanın önemli miktarda komisyon kestiğinin de altını çizdi. Bu da daha önce yapılan uyarıları doğruluyor ve fiyatların daha da can yakmasına neden oluyor.

Key Satan Siteler Şimdilik Daha Uygun

Bu noktada da yapılabilecek bazı şeyler var. Globalde pek çok oyunsever Steam fiyatlarından daha uyguna satış yapan key sitelerini tercih ediyor. TL desteğinin çekilmesi sonrası bölgesel MENA fiyatlandırmalarının yetersiz olduğu senaryolarda bu tür key siteleri tercih edilebilir. Üstelik pek çok site hâlâ TL desteğini sürdürüyor.

Şimdilik durumlar bu şekilde. Yaklaşık 10 yıl önce TL gelmesi ve bölgesel fiyatlandırma konusundaki önerileriyle oldukça uygun fiyatlara oyun sahibi olmamızı sağlayan Steam bundan böyle ülkemize USD cinsinden satış yapmaya devam edecek.

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