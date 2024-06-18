Starfield'ın Xbox Series S Performansı İyileştirildi: Peki Nasıl?

Starfield geçtiğimiz yılın en çok beklenen oyunlarından biriydi ancak çıkışında konsol performansı büyük eleştiri konusu olmuştu. Şimdi ise yeni bir mod, konsolda daha iyi performans almanızı sağlayacak.

Starfield, bildiğiniz üzere anlaşmasından ötürü yalnızca Xbox Series S ve Xbox Series X için piyasaya sürülmüştü. Xbox Series X her ne kadar güçlü bir konsol olsa da Xbox Series S'in benzer bir güce sahip olmaması geliştiricileri gerçek anlamda zorluyor.

Oyun tam da bu nedenle her iki konsolda da aynı performansı verebilmek adına Xbox konsollarına 30 FPS kilidiyle çıkış yaptı. O dönem bu büyük tepkilere yol açsa da bu durum ne yazık ki çözülmüş değildi. Şimdi ise yeni bir mod, oyunun Xbox Series S'te saniyede 120 kare hızında çalıştırılabilmesini sağlıyor ancak görsel kaliteden taviz verme şartıyla.

Starfield, Xbox Series S Performans Modu Nasıl Çalışıyor?

Fuzion Xbox Testing tarafından yeni bir videoda gösterildiği gibi Starfield, Series S'te Uncap FPS, Performance Tweaks, Performance Shadows, Remove Grass, Crowd Reducer ve No God Rays gibi birkaç modun yardımıyla 120 FPS sınırına ulaşabiliyor.

Performance Tweaks moduyla çözünürlük 720p'ye düşürülüyor ve bazı grafikler kısılıyor ancak ona rağmen sabit 120 FPS alabildiği söylenemez. Yine de 30 FPS'ten rahatsız olanlar için bu modlar aracılığıyla sağlanan performans gayet tatmin edici.

Geçen yıl piyasaya sürülmesinin ardından Starfield düzenli olarak yeni özellikler ve içeriklerle güncellendi ve bunların sonuncusu ise Creation Club oldu. İlk büyük genişleme paketi Shattered Space bu yılın sonlarına doğru yayınlanacak ve oyuncuların Fallout 4'ün Far Harbor genişleme paketi büyüklüğünde tek bir gezegende geçen ve tamamlanması yaklaşık 15 saat süren yeni bir hikâyeyi deneyimlemelerine olanak tanıyacak.

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