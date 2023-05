Starlink İnterneti Artık Dünya Genelinde Kullanılabilecek

SpaceX, uzay tabanlı Starlink internet hizmeti için müşterilerin hareket hâlindeyken gezegenin neredeyse her yerinden bağlanmasına olanak tanıyan yeni bir hizmet başlattı.

Starlink Mobility, SpaceX'in 4.000'den fazla alçak Dünya yörüngesi uydusundan oluşan takımyıldızına bağlanmak için geniş bir görüş alanına ve gelişmiş GPS'e sahip bir alıcı kullanıyor. SpaceX'in patronu Elon Musk, konuyla ilgili olarak okyanusların ve çöllerin ortası da dâhil olmak üzere "Dünya'nın neredeyse her yerinde" internete erişilebileceğini tweet'ledi.

Starlink is also now available for use while in-motion → https://t.co/7Yja24sLol pic.twitter.com/ZG6MSEJjLj