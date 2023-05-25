Starlink İnterneti Artık Dünya Genelinde Kullanılabilecek

SpaceX, uzay tabanlı Starlink internet hizmeti için müşterilerin hareket hâlindeyken gezegenin neredeyse her yerinden bağlanmasına olanak tanıyan yeni bir hizmet başlattı.

Starlink Mobility, SpaceX'in 4.000'den fazla alçak Dünya yörüngesi uydusundan oluşan takımyıldızına bağlanmak için geniş bir görüş alanına ve gelişmiş GPS'e sahip bir alıcı kullanıyor. SpaceX'in patronu Elon Musk, konuyla ilgili olarak okyanusların ve çöllerin ortası da dâhil olmak üzere "Dünya'nın neredeyse her yerinde" internete erişilebileceğini tweet'ledi.

Starlink Mobility'nin Avantajları Neler?

Starlink is also now available for use while in-motion → https://t.co/7Yja24sLol pic.twitter.com/ZG6MSEJjLj — Starlink (@Starlink) May 23, 2023

SpaceX, Starlink Mobility'yi deneyecek ilk müşterilerin Arizona'daki bir okul otobüsü filosu olduğunu ve öğrencilerin okula gidip gelirken "bağlantıda kalmalarına ve ödevlerini tamamlamalarına" olanak tanıdığını söyledi. SpaceX ayrıca yeni hizmetin "mobil işletmeler ve kamyon taşımacılığı, otobüsler, servisler ve acil durum müdahalesi dâhil olmak üzere kamu sektörü kullanım durumları için ideal" olduğunu belirtti.

Tek seferlik 2.500 dolarlık donanım ücretine ek olarak aylık 250 dolara mal olan Starlink Mobility aboneleri, yoğun saatlerde diğer kullanıcılara göre ağ önceliği elde ediyor, yani acil müdahale ekipleri internet bağlantısını kaybetmekten kurtuluyor.

Uydudan dünyanın her yerine sağlanacak hizmetin testlerine bu yılın sonlarına doğru başlanması bekleniyor.