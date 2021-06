Elon Musk, Starlink'in Global Erişime Açılacağı Tarihi Paylaştı

Starlink'in global erişime açılacağı tarih yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlıyor. SpaceX Yöneticisi Elon Musk, Starlink'in 69.420 eş zamanlı kullanıcıya ulaştığını ve Ağustos ayında "tam faaliyete" geçileceğini söyledi.

SpaceX CEO'su Elon Musk, şirketin Starlink uydu internet takımyıldızının önemli bir dönüm noktasına ulaştığını ifade etti.

26 Haziran'da Twitter'dan paylaşımlarda bulunan CEO Musk, Starlink'in "stratejik açıdan önemli olan 69.420 eşiğini aştığını" ifade etti. Bu açıklamayı takip eden bir başka tweet'te ise, "72 yeni yörünge uydusunun" Ağustos ayında etkinleştirileceğini ve bunun küresel kapsama alanı sağlayacağını söyledi. Ancak Musk, kutup bölgelerinin altı ay sonrasına kadar kapsama alanına girmediğini de hatırlattı.

All 72 orbital planes activate in August, plus many other improvements, enabling global coverage, except for polar regions, which will take another 6 months