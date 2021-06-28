Elon Musk, Starlink'in Global Erişime Açılacağı Tarihi Paylaştı

Starlink'in global erişime açılacağı tarih yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlıyor. SpaceX Yöneticisi Elon Musk, Starlink'in 69.420 eş zamanlı kullanıcıya ulaştığını ve Ağustos ayında "tam faaliyete" geçileceğini söyledi.

SpaceX CEO'su Elon Musk, şirketin Starlink uydu internet takımyıldızının önemli bir dönüm noktasına ulaştığını ifade etti.

26 Haziran'da Twitter'dan paylaşımlarda bulunan CEO Musk, Starlink'in "stratejik açıdan önemli olan 69.420 eşiğini aştığını" ifade etti. Bu açıklamayı takip eden bir başka tweet'te ise, "72 yeni yörünge uydusunun" Ağustos ayında etkinleştirileceğini ve bunun küresel kapsama alanı sağlayacağını söyledi. Ancak Musk, kutup bölgelerinin altı ay sonrasına kadar kapsama alanına girmediğini de hatırlattı.

All 72 orbital planes activate in August, plus many other improvements, enabling global coverage, except for polar regions, which will take another 6 months — Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021

Starlink'in global erişime açılacağı tarih tartışma konusu

Starlink, SpaceX'in uyduları kullanarak küresel düzeyde yüksek hızlı, düşük gecikmeli internet sunmaya yönelik iddialı bir projesi. Hizmet şu anda beta aşamasında ve bu, Musk'ın Ağustos aktivasyon çizelgesini özellikle dikkat çekici hale getiriyor. Ancak aynı zamanda Starlink Başkanı Gwynne Shotwel'in Eylül hedeflerinin biraz daha gerisinde olmasıyla merak uyandırıyor.

Mayıs ayında internet hız testi hizmeti Ookla, Starlink internet gecikmesinin 2021 yılının ilk çeyreğinde incelenen diğer sağlayıcılardan daha yüksek olduğunu bildirdi. Musk'ın da belirttiği gibi, yörünge uyduları etkinleştirildiğinde Starlink'e ​​birçok iyileştirme gelmesi bekleniyor, bu da hizmetin zaman içinde daha da iyi hale gelmesi gerektiği anlamına geliyor.

Ayrıca Musk, uçaklarda Starlink kullanılması için SpaceX'in havayollarıyla birlikte çalıştığını yineledi. Twitter kullanıcısına yanıt olarak Musk, Starlink'in her uçak tipi için sertifika alması gerektiğini ifade etti. Bu nedenle SpaceX, en çok kullanılan Boeing 737 ve Airbus A320"ye odaklanıyor.

Starlink yüksek ısınma sorunu yaşıyor

SpaceX şirketinin Starlink internet hizmeti son dönemde aşırı ısınma sorunlarıyla karşı karşıya. Arizona'daki bir kullanıcı, uydu çanağı aşırı ısındıktan ve kapandıktan sonra tekrar çevrim içi olmak için alışılmadık bir yönteme başvurmak zorunda kaldı. Hizmet kesintisinin ardından Starlink uygulaması, "Aşırı ısı sorunuyla çevrim dışı kaldınız. Starlink soğuduktan sonra yeniden bağlanacak" uyarısı verdi.

Reddit'te paylaşım yapan kullanıcı, "Bu sıcak bölgeler için büyük bir sorun olabilir. Arizona'da sadece öğlen" diye yazdı. Platformda SocietyTomorrow hesap adını kullanan Starlink müşterisi, eyaletteki sıcaklığın 50° dereceyi bulduğunu da ekledi. Aşırı ısı nedeniyle kapanmanın 7 saat boyunca internetten mahrum kalmasına neden olduğunu söyledi.