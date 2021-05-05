Starlink Müşterilere Yetişemiyor: 500.000 Ön Sipariş Aldı

Starlink 500.000 ön sipariş ile rekor kırdı. SpaceX'in uzaydan internet projesi olan Starlink, 500.000 kişiden ön sipariş almış durumda. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen fırlatışta 60 uyduya daha yörüngeye gönderen SpaceX, bu kadar büyük internet ağına yetişebilecek mi?

SpaceX, geçtiğimiz gün Starlink uydu geniş bant hizmeti için en son uydu grubunu yörüngeye fırlattı. Şirket ayrıca şu anda hizmet için 500 bin ön siparişe sahip olduğunu ve potansiyel müşterilerin her birinin 99 dolar ödediğini açıkladı.

Dünkü fırlatma, 60 uyduyu yörüngeye yerleştirdi ve bir hafta içinde ikinci Starlink lansmanıydı. SpaceX şu anda yörüngede yaklaşık 1.500 Starlink uydusuna sahip ve gezegene uydu genişbantı getirmek için büyüyen bir takımyıldız oluşturuyor. Starlink'in hedefinde 12 bin adet internet uydusu bulunuyor.

Starlink 500.000 ön sipariş ile rekor kırdı

Starlink daha önce 10 bindeki müşterilerini onaylamıştı. Şirketin dün yaptığı web yayını sırasında 500 bin ön sipariş alındığı açıklandı. Şubat ayında ön sipariş almaya başlayan Starlink, müşterilerden 99 dolarlık depozito istiyor. Hizmet ayrıca ekipman için 499 dolar taahhüt gerektiriyor.

SpaceX'in Starlink'i ölçeklendirme yeteneği ile ilgili birçok spekülasyon yapıldı, ancak 500.000 ön siparişe ulaşmak gerçekten dikkate değer. Şirket, kırsal bölgelere hizmet vermek için FCC'nin RDOF programından geçici fon da kazandı. 500 bin ön siparişin bazıları, belki de çoğu, RDOF programı dahilinde olabilir.

Her zaman kendinden emin olan SpaceX CEO'su Elon Musk ise Starlink'in herkese internet dağıtabileceğine inanıyor. CNBC raporuna tweet ile yanıt veren Musk, ilk 500 bindeki müşterilerin hizmet alacağını ve Starlink'in kentsel alanlarda bulunan yüksek yoğunluktaki kullanıcılara hizmet verebileceğini söyledi.

Sabit konumların yanı sıra Starlink, hareket eden müşterilere (tekneler, kamyonlar, karavanlar ve Tesla araçları) uydudan geniş bant sağlama hedefine sahip. Bu, daha fazla potansiyel müşteri ve hizmete daha fazla kapasite getirileceği anlamına geliyor.

SpaceX CEO'su Elon Musk geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, uydu internet hizmeti Starlink'in yıl sonuna kadar "tamamen mobil" olması gerektiğini, yani müşterilerin hareketli araçlarda veya farklı adreslerde kullanabileceklerini söyledi.

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, daha önceki açıklamasında internet fiyatının sabit tutulacağını belirtti. Başkan, SpaceX'in internet fiyatında katmanlı liste oluşturmayacağını dile getirdi.