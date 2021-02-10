Uzaydan İnternet Sunan Starlink Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı! İşte Fiyatı

Starlink Türkiye fiyatı belli oldu mu? Uzaydan internet gerçek oluyor. Elon Musk'ın uzaydan internet projesi Türkiye'de ön siparişe açıldı. Starlink Türkiye'de hizmet verecek mi? Uzaydan internet projesi Starlink hakkındaki detayları bir araya getirdik.

Starlink Türkiye Fiyatı Nedir? Starlink Türkiye'de Olacak Mı?

Starlink projesi, uydular aracılığı ile uzaydan internet bağlantısı sunmayı hedefliyor. İnternetin çok pahalı, yetersiz veya erişilmesinin güç olduğu yerlerde kullanımının hedeflendiği proje kapsamında uygun fiyatlı ve yüksek hızlı internete her yerden erişmek mümkün olacak.

Starlink Türkiye'de ön siparişe açıldı. Ön sipariş fiyatı 99 dolar olarak açıklandı. 99 dolar şu anki kur ile 698 TL'ye tekabül ediyor.

Ön sipariş vermek için Starlink'in internet sitesini ziyaret etmeniz ve ödemeyi yapmanız gerekiyor. Starlink'in internet sitesinde "Starlink şu anda kapsama alanı başına sınırlı sayıda kullanıcı tarafından kullanılabilir. Siparişler, ilk gelen ilk alır esasına göre yerine getirilecektir." cümlelerine yer veriliyor.

Açıklamadan da anlaşılacağı üzere ilk kim sipariş verilirse ona uzaydan internet hizmeti sunulacak.

Uydudan internet hizmeti Starlink şu anda 30 milisaniyeden daha az gecikme süresiyle 100Mbps indirme hızları sunabiliyor.

Peki ya bu internet hizmetinin aylık abonelik ücreti nasıl olacak?

2020 yılının Ekim aylarında beta denemeleri başlamıştı. Denemelere katılmak isteyen kullanıcılardan Starlink Kit kurulumu için 499 dolar, aylık abonelik için ise 99 dolar ücret talep edilmişti. Fiyatlarda değişiklik yapılıp yapılmayacağı bilinmezliğini koruyor.

Starlink ne zaman kullanıma açılacak?

Starlink'in 2021 yılının sonlarına doğru Türkiye'de hizmet vereceği söyleniyor. Uzaya uydu fırlatma işlemleri devam ediyor ve 2021 sonlarında Türkiye'nin kapsama alanı içerisine alınması bekleniyor.

Elon Musk, Starlink'in Avrupa ülkelerine 2021 yılından itibaren hizmet vereceğini söylemişti. Musk ülkelerden onay alınır alınmaz hizmet verileceğini de açıklamasına eklemişti.

Türkiye Starlink'e onay verecek mi?

Türkiye'nin Starlink projesine onay verip vermeyeceği ile ilgili henüz resmi makamlar tarafından bir açıklama yapılmadı.

Starlink Türkiye'den onay alamaz ise aldığı depozito ücretlerini iade edeceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, geçtiğimiz haftalarda şu açıklamayı yapmıştı:

"Biz Elon Musk’ın Starlink projesini çok yakından takip ediyoruz. Mikro uydu dediğimiz bu proje, esasında geniş bant İnternet’i, uydular aracılığıyla vermeyi sağlayacak bir teknoloji. Bizim şu anki uydularımız da ağırlıklı olarak; öncelikle yayıncılık, ikinci olarak da İnternet erişimi için kullanılmakta. Biz de benzer şekilde gerek Starlink’in gerek diğer uydu projelerinin etkilerini şu anda gözlemliyoruz. Onlarla iş birliği içerisinde neler yapabiliriz, biz Türkiye olarak bu tür daha küçük uydularla daha alçak yörüngedeki uydularla bu hizmeti nasıl verebiliriz… Biliyorsunuz uzayda da bizim bir egemenlik sahamız var. Türksat bizim bu anlamda görevlendirdiğimiz kuruluşumuz ve uzaydaki egemenlik haklarımızı da adeta savunmakta. Bu manada biz, onlarla birlikte iş birliği imkanlarına bakarken kendimiz bu tür uydu projelerinde neler yapabiliriz araştırıyoruz."

Sizler Elon Musk'ın Starlink internet projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!