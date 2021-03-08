Elon Musk Haftalık 27 Milyar Dolar Kayıpla Rekor Kırdı

Elon Musk haftalık 27 milyar dolar kayıp yaşadı. Tesla CEO'su, otomobil üreticisinin hisselerinin düşmesiyle birlikte geçtiğimiz haftadan bu yana 27 milyar dolar kaybetti. Ancak yine de dünyanın en zengin 2. insanı olmayı başarıyor.

Elektrikli araçların piyasa hacmi, 2020'deki teknik atılımlar ve potansiyel yardım fırtınasıyla bir hayli genişledi. Ancak geçen hafta yaşanan yoğun satış, bazı yatırımcılar için baş ağrısına neden oldu. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre bu, Elon Musk için Tesla servetinde 27 milyar dolarlık bir düşüş anlamına geliyor.

Musk bir haftada 27 milyar dolar kaybetti

Tesla hisseleri 1 Mart'tan itibaren yüzde 16'dan fazla değer kaybedince en büyük hissedarı olan Musk'ın servetinde de düşüş yaşattı. Geçtiğimiz yılın başından bu yana yüzde 743'ten fazla değer kazanan hisseler, Musk'ın servetine servet kattı ve onu dünyanın en zenginleri sıralamasında ikinci sıraya çıkarttı. Musk şu anda 157 milyar dolar değerle, dünyanın en zengin kişisi olan Amazon CEO'su Jeff Bezos'ın yaklaşık 20 milyar dolar gerisinde.

Neyse ki Musk için Tesla kayıpları, büyük bir hisseye sahip olduğu ve yeni yatırımla daha fazlasını toplamaya devam eden SpaceX kazançları ile kısmen dengeleniyor.

Ancak Musk'ın serveti, yalnızca teknoloji endüstrisine dayanmıyor. Girişimcinin net değeri son zamanlarda Bitcoin fiyatına paralel olarak yükseldi ve düştü. Tesla, geçen ay 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurmuştu. Bu açıklamadan iki hafta sonra Musk'ın serveti 15 milyar dolarlık bir darbe aldı.

Jeff Bezos ve Elon Musk, Tesla'nın değeri dalgalandıkça bu yıl sürekli yer değiştirdi. Örneğin geçtiğimiz ayın başlarında Musk, roket şirketi SpaceX'in 850 milyon dolar toplamasıyla birlikte (Ağustos ayına göre yüzde 60 artış) 74 milyar dolar değerine geldi ve Bezos'u geçti.

Tesla, aylarca süren kazanımların ardından kayıp yaşayan tek elektrikli araç stoğu değildi. Çinli girişim şirketi Nio, XPeng ve Li Auto gibi rakipleri de benzer miktarlarda düşüş yaşadı. Bloomberg'e göre, Şubat ayının en yüksek seviyesine kıyasla yaklaşık yüzde 40'lık değer kaybı yaşandı.

Wedbush Securities'de bir analist olan Dan Ives, son zamanlardaki düşüşlerin büyük kayıplar yarattığını, ancak muhtemelen tam bir patlama olmadığını söyledi. "Geçtiğimiz ay, Ocak ayı boyunca Çin'de görülen bazı satış dalgalanmalarıyla birlikte, elektrikli araç şirketlerinde büyük bir hisse düşüşüne tanık olduk." dedi.