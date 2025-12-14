Starlink'te İndirim Dönem Kısa Sürdü: Fiyatı Turkcell ile Yarışan Ucuz Paket Artık Yok

Starlink, bir süre önce kullanıma sunduğu uygun fiyatlı paketini satıştan kaldırdı. Sadece kısıtlı bir bölgede kullanıma sunulan "Residential 100 Mbps" olarak adlandırılan bu paket, altyapının kötü olduğu bölgelerdeki düşük gelir grubuna sahip kullanıcıları hedef alıyordu. Ancak şirket bu seçeneği sessizce kaldırdı.

Starlink "Residential 100 Mbps" İsimli Ucuz İnternet Paketini Satıştan Kaldırdı

Elon Musk'ın çılgın projelerinden biri olarak 2019'da hayatımıza giren Starlink, kullanıcılarına dünyanın herhangi bir noktasına uydu üzerinden yüksek hızlı internet erişimi vaat ediyor. Türkiye hariç neredeyse her ülkede aktif olan servis, bu vaadini yerine de getiriyor.

Öyle ki hiçbir internet altyapısı olmayan yerlerde bile Starlink sayesinde yüksek hızlı internet almak mümkün. Ancak bu servisin ucuz olduğunu söylemek pek de doğru olmaz. Starlink, aylık 80 dolar başlangıç fiyatı ile kesinlikle pahalı bir hizmet.

Ancak bunun böyle kalmasını istemeyen şirket, geçtiğimiz kasım ayında "Residential 100 Mbps" adında yeni bir paketi kullanıma sundu. 40 dolar yani yaklaşık 1700 TL fiyatı olan bu seçenek, adından anlayacağınız üzere 100 Mbps indirme ve yaklaşık 35 Mbps yükleme hızı sunuyordu.

Ancak Starlink, sadece bir ay önce kullanıma sunduğu yeni paketini satıştan kaldırdı. En uygun fiyatlı paket ise yeniden 250 Mbps indirme sunan "Residential Lite" oldu. Ana "Residential" planı ise aylık 120 Dolar fiyatla 400 Mbps üzeri hızlar vaat ediyor.

Şirket, "Residential 100 Mbps" paketini neden kaldırdığını açıklamadı. Ancak Starlink'e yakın kaynakların iddiası bunun bir deneme olduğu yönünde. Elbette ki Starlink, resmi olarak hala Türkiye'de bulunmadığı için bu gelişme bizleri doğrudan etkilemiyor.

Ancak belirtmekte fayda var ki uydu üzerinden internet hizmeti veren bir şirketin 1700 TL'ye hizmet sunması oldukça olumlu bir gelişme. Özellikle de Türkiye'de 100 Mbps hizmet sunan internet servis sağlayıcılarının istediği paraları düşünecek olursak.

Starlink'in ilerleyen yıllarda maliyeti düşürmenin farklı yollarını bulması ve daha uygun fiyata daha hızlı internet sunması bekleniyor. 1 Nisan'da ülkemize girmesi umut edilen servisin kesinlikle Türkiye'de bir şeyleri değiştirmesi beklenebilir.