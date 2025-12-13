WhatsApp'ın Yeni Windows Uygulaması Eskisinden Tam 7 Kat Daha Kötü

WhatsApp, son aldığı karar ile kullanıcılarını kızdırdı. Bir süre önce geliştirime sürecini kendileri adına kolaylaştırmak adına Widnows uygulamasını terk etme kararı alan şirket, kullanıcıları web tabanlı yeni bir sürüme geçmeye zorluyor. Ancak yeni uygulamadaki sorunlar WhatsApp için işleri kolaylaştırıyor.

WhatsApp'ın Yeni Windows Uygulaması Eskisini Mumla Arattı

Hayatına mütevazi bir mesajlaşma uygulaması olarak başlayan WhatsApp, günümüzde pek çok insan için temel iletişim aracı. Sevdiklerimizle bu uygulama üzerinden iletişim kuruyor ve hatta onları bu uygulamayı kullanarak sesli ve görüntülü arıyoruz.

Hal böyle olunca insanlar WhatsApp'ı sadece telefonlarında değil, bilgisayarlarında kullanıyor. Bu nedenle WhatsApp Web ve bilgisayar üzerinde çalışan WhatsApp uygulaması milyonlar tarafınsan tercih ediliyor. Ancak şirket bir süre önce Windows'ta sunduğu WhatsApp uygulamasını kapatma kararı aldı.

Bunun sizin için kafa karıştırıcı olduğunun farkındayız. Ancak durum aslında oldukça basit. Son birkaç yıldır kullandığınız WhatsApp uygulaması şirketin Windows'a özel geliştirdiği bir uygulamaydı. Ancak böyle bir uygulamaya sahip olmanın getirdiği zorluklar şirketi geri adım atmaya zorladı.

WhatsApp bunun yerine bir özünde Chromium tabanlı bir web uygulaması geliştirdi. Yani yeni uygulama bilgisayarınızda çalışan bir Windows programı değil. Bunu tek bir siteye giriş yapan bir internet tarayıcısı gibi düşünebilirsiniz. O site de elbette ki WhatsApp Web.

Ancak şirketin yeni web tabanlı WhatsApp uygulaması kullanıcıların beklentilerini karşılamadı. Yapılan testlerde 7 kata kadar dhaa fazla RAM tüketen uygulama, özellikle düşük teknik özelliklere sahip bilgisayarlarda kullanımı neredeyse imkansız kılıyor.

WhatsApp daha sür önce yeni uygulamasının daha iyi performans sunduğunu ve daha güvenli olduğunu iddia etmişti. Ancak son şikayetlerden sonra şirket bu iddianın yer aldığı kısmı resmi internet sitesinden kaldırdı. Elbette ki bu sorunlar bir noktadan sonra giderilecektir.

Ancak şu an için problemler devam ediyor ve WhatsApp buna rağmen insanları yeni uygulamaya geçiş için zorluyor. 9 Aralık'ta başlayan zorunlu göç kademeli olarak uygulanıyor ve çok yakında tüm kullanııcları etkileyecek gibi duruyor.