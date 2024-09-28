Türkiye'de Kullanılamayan Starlink'in Toplam Abone Sayısı Belli Oldu!

Halihazırda 100'den fazla ülkede kullanılabilen Starlink'in güncel abone sayısı kısa bir süre önce ortaya çıktı. 

Tunahan Karakış
Tunahan Karakış -

Elon Musk'ın uydudan düşük gecikme süreleriyle yüksek hızlarda internet sunan projesi Starlink'in macerası hız kesmeden devam ediyor. Halihazırda 100'den fazla ülkede kullanılabilen hizmetin güncel abone sayısıysa kısa bir süre önce ortaya çıktı. 

Starlink'in Abone Sayısı Dünya Genelinde 4 Milyonu Geçti

Starlink, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla abone sayısının dünya genelinde 4 milyonu geçtiğini duyurdu. Paylaşımda halihazırda 100'den fazla ülkeye hizmet verildiği ve yüksek hızda internet sunulduğu gibi ifadelere yer verildi.

Bilindiği üzere, Starlink ülkemizde hâlâ kullanılamıyor. Daha önce 2024'ten 2025'e ertelendiği söylenen hizmetin web sitesinde şu anda 'Pending Regulatory Approval' (Yönetmelik Onayı Bekleniyor) ifadesi yer alıyor. Yani, şu an için ne zaman geleceğine dair bir tarih bilgisi mevcut değil.

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