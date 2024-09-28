Türkiye'de Kullanılamayan Starlink'in Toplam Abone Sayısı Belli Oldu!

Elon Musk'ın uydudan düşük gecikme süreleriyle yüksek hızlarda internet sunan projesi Starlink'in macerası hız kesmeden devam ediyor. Halihazırda 100'den fazla ülkede kullanılabilen hizmetin güncel abone sayısıysa kısa bir süre önce ortaya çıktı.

Starlink'in Abone Sayısı Dünya Genelinde 4 Milyonu Geçti

Starlink, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla abone sayısının dünya genelinde 4 milyonu geçtiğini duyurdu. Paylaşımda halihazırda 100'den fazla ülkeye hizmet verildiği ve yüksek hızda internet sunulduğu gibi ifadelere yer verildi.

Starlink is connecting more than 4M people with high-speed internet across 100+ countries, territories and many other markets.



Thank you to all of our customers around the world! 🛰️🌎❤️ → https://t.co/zR6w4t1qM9 pic.twitter.com/sk7wucihxH — Starlink (@Starlink) September 26, 2024

Bilindiği üzere, Starlink ülkemizde hâlâ kullanılamıyor. Daha önce 2024'ten 2025'e ertelendiği söylenen hizmetin web sitesinde şu anda 'Pending Regulatory Approval' (Yönetmelik Onayı Bekleniyor) ifadesi yer alıyor. Yani, şu an için ne zaman geleceğine dair bir tarih bilgisi mevcut değil.