Türkiye'de Kullanılamayan Starlink'in Toplam Abone Sayısı Belli Oldu!

Elon Musk'ın uydudan düşük gecikme süreleriyle yüksek hızlarda internet sunan projesi Starlink'in macerası hız kesmeden devam ediyor. Halihazırda 100'den fazla ülkede kullanılabilen hizmetin güncel abone sayısıysa kısa bir süre önce ortaya çıktı.

Starlink, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla abone sayısının dünya genelinde 4 milyonu geçtiğini duyurdu. Paylaşımda halihazırda 100'den fazla ülkeye hizmet verildiği ve yüksek hızda internet sunulduğu gibi ifadelere yer verildi.

Starlink is connecting more than 4M people with high-speed internet across 100+ countries, territories and many other markets.



Thank you to all of our customers around the world! 🛰️🌎❤️ → https://t.co/zR6w4t1qM9 pic.twitter.com/sk7wucihxH