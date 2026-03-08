Starlink'in Telefonlara Vereceği İnternet Hızı Belli Oldu! Ev İnternetinden Hızlı

Starlink, 5G’ye rakip olmaya hazırlanıyor. İlk uydusunu 2018’de uzaya gönderen ve 2020’den bu yana kullanıcılarına uydu üzerinden internet bağlantısı sağlayan şirket, çok yakında mobil iletişim konusunda Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a rakip olabilir.

Starlink'in V2 Uyduları ile Neler Değişecek?

Türkiye hariç 160'tan fazla ülke ve bölgede aktif olan Starlink, kısa bir süre önce yeni V2 uydularını duyurdu. Şirket, bu yeni nesil uyduların mevcut V1 nesline kıyasla çok daha yüksek kapasite sunacağını ve “uzaydan 5G hızları” sağlayabileceğini söylüyor.

Starlink’in planı yalnızca daha hızlı uydu interneti sunmakla sınırlı değil. Bildiğiniz üzere mevcut Starlink bağlantısı kullanıcıların özel bir anten ve modem sahibi olmasını gerektiriyor. Bunu televizyonlardaki uydu bağlantısı gibi düşünebilirsiniz. Anten ve o antenden gelen sinyali alıp iletecek bir modem olmadan bağlantı ise mümkün değil.

Ya da en azından yakın zamana kadar değildi. Starlink'in açıklamasına göre V2 uydularıyla birlikte sıradan akıllı telefonlar, herhangi bir ek donanıma ihtiyaç duymadan Starlink üzerinden internete bağlanabilecek. Aslında bu şaşırtıcı değil. Elon Musk, bu girişimi ilk tanıttığında uydu üzerinden hizmet verecek bir operatör gibi duyurmuştu.

Ancak daha sonra teknik yetersizlikler ve dönemin teknolojik imkanları Starlink'i bugün olduğu uydu üzerinden internet servisi sunan şirkete dönüştürdü. Aradan geçen birkaç yılın ardından ise Elon Musk'ın hayali sonunda gerçek oluyor. Elbette ki bu dönüşüm birden olmayacak. Şirketin bunun için 15 bin V2 uyduyu yörüngeye yerleştirmesi gerekecek.

Starlink'in yörüngede yaklaşık 10 bin uydusu bulunuyor. Şirket daha fazla uydu ile hem kapsama alanını hem de bağlantı hızını artırmayı planlıyor. Yeterli sayıda V2 uydusunun devreye girmesiyle birlikte kullanıcı başına 150 Mbps’ye varan bağlantı hızları mümkün olacak.

Bu hizmetin tam olarak nasıl çalışacağı ve ülkmeizdeki operatörlere kıyasla fiyatının ne olacağı ise şimdilik belirsiz.

Starlink, Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Starlink, Türkiye hariç neredeyse dünyanın tamamında kullanılabiliyor. Şirketin ülkemizde ne zaman faaliyet göstereceği ise bilinmiyor. Bundan birkaç ay önce Starlink'in 1 Nisan'dan itibaren ülkemizde aktif olacağı iddiası ortaya çıktı. Ancak bu tarih henüz doğrulanmadı.

Bildiğiniz üzere 5G ile birlikte Türkiye'nin internet sorunlarının büyük oranda aşılması bekleniyor. Sınırsız paketlerin yaygınlaşması ve mobil tabanlı ev interneti teknolojilerinin daha da erişilebilir olması bekleniyor. Ülkemizde 5G'nin aktif olacağı tarih ise yine 1 Nisan. Yani iddiaların gerçek olması da mümkün.

Sonuçta kimse1500-2000 TL'ye sınırsız 5G ev interneti alabileceken Starlink'e aylık 5 bin TL ödemez. Geçmişte Starlink'in Turkcell gibi operatörlerle de ortaklık yapabileceüi iddia edilmişti. Ancak henüz bu konuda da resmi bir açıklama yok.