OPPO'nun Yeni Telefonu İçin Geri Sayım! 12 GB RAM'i Var

OPPO'nun bir süredir üzerinde çalıştığı Reno 16 F 5G hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce NBTC, EEC, TÜV ve NBD gibi çeşitli sertifikalar alan akıllı telefon bu kez Google Play Console'da ortaya çıktı. Bu son gelişme modelin bazı özelliklerini gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

OPPO Reno 16 F 5G Google Play Console'da Göründü

OPPO Reno 16 F 5G kısa bir süre önce CPH2859 model numarasıyla Google Play Console'daki yerini aldı. Bu gibi kayıtlar akıllı telefonların tanıtımına çok az bir süre yapıldığından Reno 16 F 5G'nin de kısa bir süre içerisinde piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte bu son gelişme cihazın bazı özelliklerini dolaylı yoldan da olsa doğruluyor.

OPPO Reno 16 F 5G Özellikleri Neler Olacak?

Ekran çözünürlüğü: 1020 x 2372 piksel

Ekran tasarım: Delikle tasarım

İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 veya 7360

RAM: 12 GB

Depolama: 512 GB

İşletim sistemi: Android 16

Hızlı şarj: 80W kablolu

OPPO Reno 16 F 5G Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Google Play Console'da OPPO Reno 16 F 5G'nin 1020 x 2372 piksel çözünürlüğe sahip bir ekranla geleceği bilgisi mevcut. Maalesef şu an için yenileme hızları, ekran boyutu ve ekran türüyle ilgili bir detay paylaşılmadı. Ancak burada selefi üzerinden tahminde bulunabiliriz. Bu kapsamda Reno 15 F 5G'de 6,57 inç boyutlarında ve 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran tercih edilmişti. Yani yeni modelde benzer ekran özellikleri kullanılabilir.

OPPO Reno 16 F 5G İşlemcisi Ne Olacak?

Modelde MediaTek Dimensity 7300 veya 7360 işlemcileri yer alacak. Bu iki yonga seti de 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bu da 5 nm tabanlı veya daha eski yongalara kıyasla güç verimliliği gibi konularda daha avantajlı oldukları anlamına geliyor. Ek olarak Genshin Impact ve Call of Duty Mobile gibi oyunları 30 FPS üzerinde çalıştırabildiklerini belirtelim.

OPPO Reno 16 F 5G İşlemcisi Ne Olacak?

Üründe 80W hızlarında şarj olabilen bir batarya karşımıza çıkacak. Maalesef batarya kapasiteleriyle ilgili bir bilgi şu an için yok. Ancak bir önceki nesilde 6.500 mAh'lik bir pil bulunuyordu. Bu nedenle yeni modelde de 6.500 mAh veya daha üzeri bir bataryanın mevcut olması ihtimaller dahilinde.

OPPO Reno 16 F 5G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 16 F 5G'nin tanıtım tarihiyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak güvenilir kaynaklara göre akıllı telefon bu ay veya en geç temmuz ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bunun dışında OPPO Reno 15 F 5G an itibariyla ülkemizde 33.030 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Yeni model daha güçlü özelliklere sahip olacağından çok yüksek ihtimalle 34.999 TL'den başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alacaktır.

Editörün Yorumu

OPPO Reno 16 F 5G orta segmente hitap eden bir akıllı telefon olacak gibi görünüyor. Zira modelin Google Play Console aracılığıyla sızdırılan özellikleri de bunu doğrular nitelikte. Cihazın özelliklerine baktığımda ise özellikle işlemcisinin oyunlarda üzmeyeceğini görebiliyorum.