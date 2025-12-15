Artık Uzayda da Trafik Var! Starlink ve Çin Uydusu Çarpışıyordu!

Gündelik hayatımızdaki en büyük problemlerden biri şüphesiz trafik. Güncel durumda şehirlerde yaşadığımız trafik sorunu ileride uzayda da problem yaşatacak. Zira çok değil geçtiğimiz günlerde Çin ve Starlink uyduları bir kaza tehlikesi atlattı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Yörüngede Kimsenin Kimseden Haberi Yok! Çin ve Starlink Uydularında Tehlikeli Yakınlaşma!

Alçak Dünya yörüngesinde her geçen gün daha fazla uydu görev yaparken uzayda görünmeyen bir trafik sorunu da büyüyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan bir olay bu sorunun ne kadar kritik boyutlara ulaştığını net biçimde ortaya koydu.,

Yeni konuşlandırılan bir Çin uydusu ile aktif bir Starlink uydusu arasında yaşanan tehlikeli yakınlaşma olası bir kazanın son anda önlenmesiyle sonuçlandı. SpaceX Starlink Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Nicolls, yaşanan yakınlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, temel problemin koordinasyon eksikliği olduğuna işaret etti.

Nicolls’in aktardığına göre, Çin’in Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden gerçekleştirilen bir fırlatma kapsamında dokuz yeni uydu alçak Dünya yörüngesine yerleştirildi. Ancak bu süreçte, mevcut uydularla herhangi bir çakışma önleme ya da ön bilgilendirme çalışmasının yapılmadığı ifade edildi.

Bu durumun sonucu olarak yeni konuşlandırılan uydulardan biri yaklaşık 560 kilometre irtifada görev yapan STARLINK-6079 numaralı uyduya yalnızca 200 metre mesafeye kadar yaklaştı. Uzay operasyonları açısından bu mesafe son derece yüksek risk anlamına geliyor.

Kısacası iki tarafında birbirinden haberinin olmaması sebebiyle facianın eşiğinden dönüldü. Bundan sonraki süreçte uydu sistemleri adına farklı güvenlik önlemlerinin alınması gündeme gelebilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...