X'in Kaç Para Kazandığı Açıklandı! Kâr Etti mi?

Elon Musk’ın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformu X'in 2025 yılına ait mali durumu ortaya çıktı. Resmi olmayan ama yakın kaynaklara dayanan bilgilere göre şirket ciddi şekilde zarar ediyor. Görünen o ki firma, önemli bir sorunla karşı karşıya. İşte paylaşılan veriler...

X’in 2025 Üçüncü Çeyrek Finansal Tablosu

Paylaşılan bilgilere göre X, 2025’in üçüncü çeyreğinde 752 milyon dolar gelir elde etti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 daha fazla. Şirketin 2025’in ilk dokuz ayındaki toplam geliri ise 2 milyar doların üzerine çıktı. Gelirlerdeki bu yükselişin en önemli nedeni platformda reklam harcamalarının artış göstermesi olarak öne çıkıyor.

Firma gelirlerini artırmış olsa da finansal tablo tamamen pozitif değil. Verilere göre X, 2025’in üçüncü çeyreğinde 577,4 milyon dolar zarar etti. Bu zararın temel nedeni olarak şirket içinde yürütülen yeniden yapılandırma çalışmaları gösteriliyor. Söz konusu sürecin X’e ciddi ek maliyetler yüklediği belirtiliyor.

Elon Musk’ın satın alımından önce halka açık bir şirket olan Twitter, 2022’nin ikinci çeyreğinde 1,2 milyar dolarlık gelir açıklamıştı. Ancak ünlü iş insanının devralmasının ardından şirketin gelirlerinde belirgin bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün tersine çevrilip çevrilmeyeceğini ise önümüzdeki dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

