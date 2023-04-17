Dünyanın En Güçlü Roketi Fırlatmaya Hazır: Nasıl İzlenir?

Bir uzay araştırma şirketi olan SpaceX, şimdiye kadar yapılmış en güçlü roket olan Starship roketini Teksas'taki tesisinden fırlatmak üzere. Mürettebatsız test uçuşu için fırlatma penceresi bugün Türkiye saati ile 15:15'te başlayacak ancak ekibin endişe verici herhangi bir sorunla karşılaşması hâlinde fırlatmanın ertelenme ihtimali de bulunuyor.

Starship Fırlatmasından Neler Bekliyoruz?

Starship roketi, şimdiye kadar bir rokette kullanılan en yüksek motor sayısı olan 33 Raptor motoruna sahip ve fırlatma sırasında rekor kıran 17 milyon pound itme gücü üretecek. Tüm görevin yaklaşık 90 dakika sürmesi bekleniyor.

Her şey plana uygun giderse üst kademe Starship uzay aracı, uçuşun birkaç dakika sonrasında Super Heavy güçlendiricisinden ayrılacak. Güçlendirici daha sonra Hawaii açıklarında alçalacak, Starship ise yörüngeye ulaşmaya çalışacak. Uçuş beklendiği gibi ilerlerse Starship yörünge yolculuğunu tamamladıktan sonra Meksika Körfezi'ne inecek.

Starship, Dünya yörüngesine hem mürettebat hem de kargo taşıyabilen tamamen yeniden kullanılabilir bir ulaşım sistemi olacak. Starship'in Ay'a, Mars'a ve ötesine yapılacak görevler için kullanılması bekleniyor.

SpaceX CEO'su Elon Musk yarınki görevin başarılı olamayabileceğini kabul etti ancak kendisi ve ekibi uçuş testi sırasında topladıkları ve aracın tasarımını ve uçuş sistemlerini geliştirmelerine yardımcı olacak verilerden yine de memnun olacaklar.

Starship Fırlatması Nasıl İzlenir?

Starship uçuş testinin canlı yayınını izlemek isterseniz, SpaceX'in YouTube kanalından izleyebileceksiniz ancak programın ve saatlerin dinamik olduğunu ve değişebileceğini unutmayın. Bu nedenle güncellemeler için SpaceX'in sosyal medya kanallarını takip etmekte fayda var.