Elon Musk, Starship'in İlk Uçuş Tarihini Açıkladı

SpaceX'in Starship prototipinin uçtuğunu görmemizin üzerinden bir buçuk yıldan fazla bir süre geçti ve Super Heavy güçlendiriciyle eşleştirilmiş aracın ilk uçuşu bu süre zarfında sürekli olarak ertelendi. Şimdi ise şirketin kurucusu Elon Musk, Starship'in uzaya ilk uçuşunu ne zaman yapabileceğine dair bir güncelleme daha yaptı.

Hâlihazırda Tesla ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, Cumartesi günü Twitter'da yaptığı açıklamada Starship'in ilk yörünge uçuşunun önümüzdeki ay gibi kısa bir sürede gerçekleşebileceğinden umutlu olduğunu söyledi.

"Şubat sonu için gerçek bir şansımız var. Şubat sonu planladığımız gibi gitmezse Mart ayındaki fırlatma girişimi oldukça muhtemel görünüyor."

Starship'in İlk Uçuşu Şubat Sonu Gerçekleşebilir

SpaceX, bir yandan Raptor motorlarını üretip test etmeye ve Starshipi ilk fırlatmaya hazır hâle getirmeye devam ederken bir yandan da gerekli değişiklikler üzerinde çalıştığı için FAA'dan fırlatma iznini henüz almış değil.

Starship'in yeniden uçtuğunu görmek isteyen tek taraf SpaceX değil. NASA, bu on yıl içinde astronotları Ay yüzeyine geri göndermeyi amaçlayan Artemis programı kapsamında Ay'a uçuracağı araçlardan biri olarak Starship'i seçmişti.