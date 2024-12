Steam, 2024'ün En İyi Oyunlarını Açıkladı! İçerisi Şampiyonlar Ligi Gibi

Steam, her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi oyunları açıkladı. "Brüt gelilere göre yılın en çok satan oyunları", "En yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına göre yılın en çok oynanan oyunları" dahil olmak üzere altı farklı kategori bulunuyor.

"Brüt gelilere göre yılın en çok satan oyunları" listesinde Palworld, Call of Duty Black Ops 6, Black Myth: Wukong, Elden Ring, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Helldivers II, Baldur's Gate 3 ve daha pek çok yapım bulunuyor.

"En yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına göre yılın en çok oynanan oyunları" kategorisinde "En yüksek oyuncu sayısı 450.000'i aşanlar" bölümünde Helldivers II, Elden Ring, Palworld, Dota 2, PUBG Battlegrounds, Marvel Rivals, Apex Legends, Counter-Strike 2, Black Myth Wukong ve daha pek çok oyun yer alıyor.

"Brut gelire göre en çok satan yeni oyunlar" kategorisinde Dragon's Dogma 2, Dragon Ball: Sparking! Zero, Call of Duty Black Ops 6, EA SPORTS FC 25, Path of Exile 2 ve daha pek çok yapım bulunuyor. Steam tarafından paylaşılan listelere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Brüt Gelire Göre Yılın En Çok Satan Oyunları

Destiny 2

Palworld

Call of Duty Black Ops 6

Apex Legends

Elden Ring

PUBG Battlegrounds

Helldivers 2

Dota 2

Baldur's Gate 3

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Black Myth Wukong

Counter-Strike 2

Brüt Gelire Göre Yılın En Çok Satan Yeni Oyunları

Dragon's Dogma 2

Dragon Ball: Sparking! Zero

Call of Duty Black Ops 6

EA SPORTS FC 25

Path of Exile 2

Black Myth Wukong

Warhammer 40,000: Space Marine 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Manor Lords

NBA 2K25

Palworld

Helldivers II

En Yüksek Eş Zamanlı Oyuncu Sayısına Göre Yılın En Çok Oynanan Oyunları

Helldivers II

Elden Ring

Palworld

Dota 2

PUBG Battlegrounds

Marvel Rivals

Apex Legends

Counter-Strike 2

Black Myth Wukong

Path of Exile 2

Bu Yıl Steam Deck'te En Çok Oynanan Oyunlar

Elden Ring

Fallout 4

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077

Balatro

Stardew Valley

Dave The Diver

Palworld

Grand Theft Auto V

Hogwarts Legacy

Vampire Survivors

Hades

Bu Yıl Kontrolcüyle En Çok Oynanan Oyunlar

Palworld

Forza Horizon 5

Monster Hunter World

Black Myth Wukong

Grand Theft Auto V

Call of Duty Black Ops 6

EA SPORTS FC 25

Euro Truck Simulator 2

Forza Horizon 4

Elden Ring

It Takes Two

Apex Legends

Brüt Gelire Göre Yılın Öne Çıkan VR'a Özel Deneyimleri

Bonelad

VROL VR

Beat Saber

Fallout 4 VR

Arizona Sunshine 2

Pavlov

Blade and Sorcery

Ghosts of Tabor

Gorilla Tag

Into the Radius 2

Half-Life Alyx

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Sizce 2024 yılının en iyi oyunları hangileri?