Steam, 2024'ün En İyi Oyunlarını Açıkladı! İçerisi Şampiyonlar Ligi Gibi
Steam, 2024 yılının en iyi oyunlarını duyurdu. Peki, bu yıl en çok hangi oyunlar oynandı? İşte merak edilen sorulara ışık tutan listeler!
Steam, her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi oyunları açıkladı. "Brüt gelilere göre yılın en çok satan oyunları", "En yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına göre yılın en çok oynanan oyunları" dahil olmak üzere altı farklı kategori bulunuyor.
"Brüt gelilere göre yılın en çok satan oyunları" listesinde Palworld, Call of Duty Black Ops 6, Black Myth: Wukong, Elden Ring, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Helldivers II, Baldur's Gate 3 ve daha pek çok yapım bulunuyor.
"En yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına göre yılın en çok oynanan oyunları" kategorisinde "En yüksek oyuncu sayısı 450.000'i aşanlar" bölümünde Helldivers II, Elden Ring, Palworld, Dota 2, PUBG Battlegrounds, Marvel Rivals, Apex Legends, Counter-Strike 2, Black Myth Wukong ve daha pek çok oyun yer alıyor.
"Brut gelire göre en çok satan yeni oyunlar" kategorisinde Dragon's Dogma 2, Dragon Ball: Sparking! Zero, Call of Duty Black Ops 6, EA SPORTS FC 25, Path of Exile 2 ve daha pek çok yapım bulunuyor. Steam tarafından paylaşılan listelere aşağıdan göz atabilirsiniz.
Brüt Gelire Göre Yılın En Çok Satan Oyunları
- Destiny 2
- Palworld
- Call of Duty Black Ops 6
- Apex Legends
- Elden Ring
- PUBG Battlegrounds
- Helldivers 2
- Dota 2
- Baldur's Gate 3
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- Black Myth Wukong
- Counter-Strike 2
Brüt Gelire Göre Yılın En Çok Satan Yeni Oyunları
- Dragon's Dogma 2
- Dragon Ball: Sparking! Zero
- Call of Duty Black Ops 6
- EA SPORTS FC 25
- Path of Exile 2
- Black Myth Wukong
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Manor Lords
- NBA 2K25
- Palworld
- Helldivers II
En Yüksek Eş Zamanlı Oyuncu Sayısına Göre Yılın En Çok Oynanan Oyunları
- Helldivers II
- Elden Ring
- Palworld
- Dota 2
- PUBG Battlegrounds
- Marvel Rivals
- Apex Legends
- Counter-Strike 2
- Black Myth Wukong
- Path of Exile 2
Bu Yıl Steam Deck'te En Çok Oynanan Oyunlar
- Elden Ring
- Fallout 4
- Baldur's Gate 3
- Cyberpunk 2077
- Balatro
- Stardew Valley
- Dave The Diver
- Palworld
- Grand Theft Auto V
- Hogwarts Legacy
- Vampire Survivors
- Hades
Bu Yıl Kontrolcüyle En Çok Oynanan Oyunlar
- Palworld
- Forza Horizon 5
- Monster Hunter World
- Black Myth Wukong
- Grand Theft Auto V
- Call of Duty Black Ops 6
- EA SPORTS FC 25
- Euro Truck Simulator 2
- Forza Horizon 4
- Elden Ring
- It Takes Two
- Apex Legends
Brüt Gelire Göre Yılın Öne Çıkan VR'a Özel Deneyimleri
- Bonelad
- VROL VR
- Beat Saber
- Fallout 4 VR
- Arizona Sunshine 2
- Pavlov
- Blade and Sorcery
- Ghosts of Tabor
- Gorilla Tag
- Into the Radius 2
- Half-Life Alyx
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
Sizce 2024 yılının en iyi oyunları hangileri? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.