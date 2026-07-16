100 Km/s Hıza Ulaşıyor, 2 Saat Uçuş Yapabiliyor: Zapata AirScooter

Uçan otomobil projeleri yıllardır teknoloji dünyasının en dikkat çeken ögelerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak bugüne kadar tanıtılan birçok proje yüksek maliyetleri, karmaşık kullanım yapısı ve sertifikasyon süreçleri nedeniyle günlük hayata ulaşmayı başaramadı. Fransız mucit Franky Zapata ise uçan araçlara farklı bir yaklaşım getiriyor.

Zapata Airscooter Nasıl Bir Uçan Araç?

Jet motorlu Flyboard Air ile Manş Denizi'ni geçen ilk kişi olarak tanınan Zapata'nın geliştirdiği AirScooter, klasik bir uçan otomobilden çok kişisel hava ulaşımı ön planda tutularak geliştirilmiş. Zapata AirScooter, tek kişilik bir VTOL (Vertical Take-Off and Landing - Dikey kalkış ve iniş) aracı olarak öne çıkıyor.

Şirketin AirSscooter ile helikopter kadar özgür, ancak kullanımı çok daha kolay bir hava aracı geliştirmek için yola çıkmış. Dikey kalkış ve iniş yapabilen araç bu sayede uzun bir piste ihtiyaç duymuyor ve bulunduğu noktadan doğrudan havalanabiliyor. Bu da kullanıcılara büyük bir esnekli sağlıyor.

Uçan scooterda sunulan elektronik uçuş kontrol sistemi sayesinde kullanıcılar birçok denge işlemini manuel olarak yapmak zorunda kalmıyorlar. Bu sayede diğer birçok hava aracına göre Zapata AirScooter'ın kullanımı çok daha kolay hâle geliyor. Kullanımının oldukça kolay olduğu belirtilenn aracın kontrol ünitesi de oldukça sade tutulmuş.

Zapata Airscooter'ın Nasıl Bir Motoru Var?

Günümüzde birçok eVTOL modeli yalnızca elektrikten gücünü alıyor ancak AirScooter farklı bir çözüm ile karşımıza çıkıyor. Araçta bulunan küçük bir içten yanmalı motor doğrudan pervanelere güç vermek yerine jeneratör görevi üstlenerek elektrik motorlarını besliyor. Böylece hem elektrik motorlarının anlık tork avantajı korunuyor hem de aracın menzili batarya kapasitesiyle sınırlı kalmıyor.

Bu hibrit yapı sayesinde Zapata AirScooter yaklaşık 2 saate kadar havada kalabiliyor. Uçan aracın maksimum hızının ise yaklaşık 100 km/s seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Bu kadar uzun süre havada kalabilmeleri için tamamen elektrikli uçan araçların çok daha büyük bataryalara ihtiyacı oluyor. Bu da araçların ağırlığını olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla maliyetler de katlanıyor.

Zapata Airscooter'ı Kullanmak İçin Pilot Lisansı Gerekiyor Mu?

AirScooter'ın en çok konuşulan özelliklerinden biri de pilot lisansına gerek duymaması. Aracın BD'deki FAA Part 103 Ultralight sınıfına uygun olacak şekilde geliştirildiği ifade ediliyor. Bu kategoriye giren hava araçları ABD'de belirli şartlar altında pilot lisansı ve tescil gerektirmeden kullanılabiliyor.

Ancak bu düzenlemenin yalnızca ABD için geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. Türkiye ve Avrupa'da sivil havacılık otoriteleri bu konuda farklı kurallara sahip. Dolayısıyla AirScooter'ın aynı şekilde Türkiye'de kullanılabilmesi şu an için mümkün görünmüyor.

Zapata AirScooter Ne Kadar Güvenli?

Şirket, AirScooter'ın güvenlik tarafına da önemli yatırım yaptığını belirtiyor. Araçta, Fly-by-wire elektronik uçuş sistemi, birden fazla uçuş bilgisayarı, yedek sensörler , otomatik denge kontrolü, çok katmanlı elektronik güvenlik mimarisi bulunuyor. Bu sistemlerin amacı, pilotun sürekli düzeltme yapmak zorunda kalmadan aracı elektronik destekle güvenli şekilde uçurabilmesi.

Zapata Airscooter Ne Zaman Uçmaya Başlayacak?

AirScooter henüz seri üretime geçmiş değil. Aracın testleri devam ederken şirket bir yandan da ticari kullanıma yönelik hazırlıklarını da sürdürüyor. Öte yandan Franky Zapata'nın geçtiğimiz yıl AirScooter ile gerçekleştirmeye çalıştığı Manş Denizi geçişi sırasında teknik bir arıza yaşamış ve araç denize acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Olayda ciddi bir yaralanma yaşanmazken bu gelişme, projenin hâlâ geliştirme aşamasında olduğunu bir kez daha gösterdi.

Zapata Air Scooter'ın Fiyatı Ne Kadar?

Şirket, AirScooter'ın başlangıç fiyatını yaklaşık 250 bin dolar olarak duyurdu. Zapata ilk etapta ABD pazarına odaklanacak. Şirket uçan scooterlarının piyasaya çıkması ile çeşitli bölgelerde deneyim merkezleri ve kullanıcıların eğitim uçuşları yapabileceği tesisler oluşturmayı planlıyor.

Kişisel Havacılık Zapata Airscooter İle Gerçek Olabilir Mi?

Son yıllarda birçok şirket "uçan otomobil" projeleri üzerinde çalışıyor. Ancak bu araçların büyük bölümü yüksek maliyet, karmaşık sertifikasyon süreçleri ve sınırlı menzil gibi nedenlerle henüz günlük kullanım seviyesine ulaşabilmiş değil.

AirScooter ise otomobil yerine kişisel hava aracı konseptine odaklanarak farklı bir yol izliyor. Eğer şirket vaat ettiği kullanım kolaylığının yanı sıra üst düzel güvenlik seviyesi ve makul bir operasyonel maliyet sunabilirse AirScooter gelecekte hobi amaçlı havacılık ile kişisel ulaşım arasında yeni bir sınıfın öncülerinden biri olabilir.

Editörün Yorumu

Uzun yıllardır insanoğlunun en büyük hedeflerinden bir tanesi de uçan otomobiller. Birçok şirket uzun yıllardır bu konuda çalışmalar yapıyor. Şimdilik ise bu hedefe henüz yaklaşılmış değil. AirScooter ise daha küçük yapısı ile kişisel hava ulaşımına öncülük edebilir. Zapata bu sayede daha düşük ağırlık ve daha küçük motorlarla çalışabiliyor.

Sadece elektrikli bir motor yerine hibrit bir sistem kullanıyor olması uçan scootera ağırlık avatanjı da sağlıyor. Şirket bu sayede büyük bataryaların ağırlığından kurtulmuş gibi görünüyor. Bu da birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Her ne kadar gelecek elektrikte olsa da mevcut durumda hibrit üniteye sahip AirScooter kesinlikle gelecek vadediyor.