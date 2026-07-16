Xiaomi'nin Yeni Telefonu Dev Bataryaya Rağmen Hızlı Şarj Olacak

Xiaomi yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Redmi K100 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Redmi K100 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç veya 6,9 inç

6,59 inç veya 6,9 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 185Hz

185Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 8.500 mAh

8.500 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Parmak İzi Sensörü: Ekran altında 3D ultrasonik parmak izi sensörü

Ekran altında 3D ultrasonik parmak izi sensörü Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

Redmi K100 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu 6,59 inç veya 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 185Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Redmi K90'da 6,59 inç ekran boyutu, 1156 x 2510 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık mevcut.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda 3500 nit civarı parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. 185Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli. Bu arada OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

Redmi K100 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Redmi K100 Pro gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, çok kaliteli grafiklere sahip olan aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves ve Genshin Impact'i bile ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Battle royale türünün başarılı örneği PUBG Mobile ise ortalama 120 FPS'te oynanabiliyor.

İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcinin POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda da yer aldığını belirtelim. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Redmi K100 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi K90'da 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 8 megapiksel telefoto kamera ve 20 megapiksel ön kamera mevcut. Buna göre yeni telefonda da ultra geniş açılı kamera yer alabilir.

Telefoto kamerada makro özelliği de bulunacak. Makro kamera, çok yakından bile net görüntü vererek başarılı fotoğraflar çekilebilmesini sağlıyor. Telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor. Ultra geniş açılı kamera ise geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle mimari ve manzara çekimlerinde önemli avantaj sağlıyor.

Redmi K100 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Telefonda 8.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji sayesinde ise telefonun şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak. Bu arada Redmi K90'da 7.100 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Redmi K100 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K100 Pro'nun 2026 yılının eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi K90, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

Redmi K100 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Redmi Note 15, Redmi 15 ve Redmi 15C dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor ancak K90 serisi satılmıyor. Dolayısıyla Redmi K100 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. Redmi K100 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

Redmi K100 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K100 Pro'nun yaklaşık 2 bin 599 yuan başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 18 bin 104 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 35 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Redmi K100 Pro'nun oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun sebebi ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi.

Cihazın ayrıca yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bunların yanı sıra yüksek şarj hızı sayesinde telefonun şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak. Telefonun ayrıca yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde oldukça kaliteli fotoğraf ve video çekebilecek.