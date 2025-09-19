Herkes Steam Kullanamayacak! Önemli Destek Çekiliyor

Valve, oyunlara Steam üzerinden erişen tüm oyuncuları ilgilendiren bir karar aldı. 32-bit kullanıcılarının yakında Steam'i bilgisayarına kurması mümkün olmayacak. Bu aynı zamanda kütüphanelerindeki oyunlara da erişemeyecekleri anlamına geliyor. Dijital oyun platformunun istemcisini önceden yüklemiş olanları ise ciddi dezavantajlar bekliyor.

Steam, 32-bit Desteğini Kesiyor

Valve, 1 Ocak 2026 itibarıyla Steam'in 32-bit Windows sürümlerini desteklemeyi bırakacağını duyurdu. Dijital oyun platformunun istemcisi, belirtilen tarihten itibaren yüklü olduğu bilgisayarlarda yine çalışmaya devam edecek ancak Steam'i yüklemek mümkün olmayacak. Ayrıca güvenlik güncellemesi de dahil olmak üzere hiçbir güncelleme sunulmayacak.

Steam, yeni yılla birlikte eski işletim sistemleri ile ilgili sorunlar için teknik destek talebinde bulunan kullanıcılara yardımcı olmayacak. Ayrıca istemcide meydana gelen sorunlara müdahale etmeyecek. Steam'in sonraki sürümleri sadece Windows'un 64-bit sürümünde çalışacak. Kısacası 32-bit kullanıcılarına şu ana kadar verilen her türlü hizmet ve desteği sona erecek.

Bu kararın arkasında iki temel neden bulunuyor. Bunlardan ilki, yeni özelliklerin eski sistemlerle uyumsuz olması. Bu da platformun tüm oyuncular için sorunsuz hizmet vermesini neredeyse imkânsız hâle getiriyor. Diğer neden ise düzenli olarak yapılan anketlerden elde edilen verilerle doğrudan ilişkili.

Valve, Steam'in donanım anketine olan katılımlarda 32-bit sürümün sadece %0,01'lik bir yer kapladığını belirtiyor. Bu veriler, StatCounter tarafından sağlanan verilerle de uyuşuyor. Araştırma şirketinin yayınladığı istatistiklere göre de 64-bit sürümü dünya genelinde daha yaygın bir şekilde kullanılıyor. 32-bit sürümünü çok az kişinin kullanması, alınan kararın çok fazla kişiyi etkilemeyeceğini gösteriyor.

Şirket, tüm 32-bit kullanıcılarına en kısa sürede 64-bit'e geçmelerini tavsiye ediyor. Bunu yapmaları hâlinde ise platformu yeniden sorunsuz kullanma imkânı elde edecekler. Aksi hâlde ise en iyi oyun indirme platformları arasında yer alan Steam'de bazı sorunlarla karşılaşmaları kaçınılmaz olacak.