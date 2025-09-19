Popüler Hayatta Kalma Oyunu Aşırı Ucuzladı! Fırsatı Kaçırmayın

Oyuncular tarafından çok sevilen hayatta kalma oyunu neredeyse sudan ucuz hâle geldi. Don't Starve için uygulanan yüzde 75 indirimle birlikte açık dünya ve hayatta kalma türlerini sevenlere harika bir fırsat sunuluyor. İlerleyen günlerde sona erecek kampanyadan yararlanarak oyunu daha ucuza oynayabilirsiniz.

Don't Starve'ın Fiyatı Düştü

Don't Starve, Steam'de yüzde 75 oranında indirime girerek 3.29 dolardan (136,17 TL) 0.82 dolara (33,94 TL) düştü. En iyi hayatta kalma oyunları arasında yer alan Don't Starve bu büyük kampanyayla beraber Steam'deki en ucuz oyunlar arasına girdi. Bu indirim, 27 Eylül'de sona erecek. Oyunla birlikte sunulan ek paketlerdeki büyük indirimlerden de yararlanabilirsiniz.

Alone Pack Plus paketi, yüzde 57 indirim sayesinde 9.20 dolar (380,78 TL) yerine 3.97 dolara (164,31 TL) satılıyor. Yüzde 52 indirime giren Mega paketinin fiyatı ise 15.29 dolar (632,84 TL) yerine sadece 7,35 dolar (304,21 TL) oldu. Klei Base Builder Bundle paketinden yararlanmak isteyenler ise 18.10 dolar (749,14 TL) yerine 11.92 dolar (493,36 TL) ödeyecek.

Don't Starve Nasıl Bir Oyun?

Klei Entertainment tarafından 2013 yılında piyasaya sürülen oyunda bir iblis tarafından tuzağa düşürülüp kaçırılan bilim insanı Wilson'ı yönetiyorsunuz. Karakterin amacı, acımasız yaratıklarla dolu bu tehlikeli dünyadan kaçıp evine geri dönmek. Oyun boyunca çok çeşitli sürprizlerle karşılaşıyorsunuz ancak bunlar pek de hoşunuza gidecek şeyler olmuyor.

Oyunda birçok yaratık mevcut. Tehlike had safhada. Hayatta kalmak için kaynak toplamanız gerekiyor. Bunları ise bir şeyler inşa etmek için kullanıyorsunuz. Her ne kadar basit grafiklere sahip olsa da oyunun son derece karanlık bir atmosferi bulunuyor ve bu da gerilim seviyesini her zaman yüksek tutuyor.

Don't Starve Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 ve üstü

Windows 10 ve üstü İşlemci: 1.7+ GHz veya daha hızlı bir işlemci

1.7+ GHz veya daha hızlı bir işlemci Ekran Kartı: Radeon HD5450 veya daha iyisi

Radeon HD5450 veya daha iyisi RAM: 1 GB

1 GB DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Kullanılabilir Depolama Alanı: 500 MB

Don't Starve'ı oynamak için yukarıda yer alan sistem gereksinimlerini karşılayan bir sisteme ihtiyacınız var. Oyun oldukça basit bir şekilde tasarlandığı için hemen hemen her bilgisayarda sorunsuz bir şekilde çalıştıracaktır.