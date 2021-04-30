Steam Altın Hafta İndirimleri Başladı: Dev İndirim Fırsatı!

Steam Altın Hafta İndirimleri başladı. Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından kullanılan dijital oyun mağazası Steam, oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Günümüzde çok popüler olan çok sayıda video oyunu için büyük bir fırsat sunuldu.

Steam Altın Hafta İndirimleri Listesi

NieR: Automata – 66,50 TL

Death Stranding – 159,60 TL

Yakuza: Like a Dragon – 279,30 TL

Tekken 7 – 17,85 TL

Ace Combat 7: Skies Unknown – 49,75 TL

Little Nightmares – 6,20 TL

Code Vein – 82,17 TL

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – 20,47 TL

Dragon Ball FighterZ – 26,85 TL

Persona 4 Golden – 69,30 tL

Persone 5 Strikes – 446,96 TL

Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls – 19,60 TL

Final Fantasy XII The Zodiac Age – 87 TL

Final Fantasy XIII – 12,50 TL

Dead Rising 4 – 22,25 TL

Yakuza Kiwami 2 – 54,50 TL

Disgaea 5 Complete – 23,60 TL

Popüler dijital oyun mağazası Steam, her yıl çeşitli kampanyalar sunuyor. Oyun mağazası bu kez Altın Hafta İndirimleri kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında çok sayıda video oyunu büyük indirimlere girdi. Kampanya 6 Mayıs TSİ 20.00'de sona erecek.

Bandai Namco tarafından geliştirilen Soulcalibur VI, yüzde 85 oranında indirime girerek 199 TL'den 29,85 TL'ye düştü. 19 Ekim 2018 tarihinde çıkışını gerçekleştiren dövüş oyunu, çok sayıda oyuncu tarafından çok beğenilmişti.

Spike Chunfoft tarafından geliştirilen Jump Force, yüzde 80 oranında indirime girerek 199 TL'den 39,80 TL'ye düştü. Dövüş türündeki yapımda Dragon Ball Z, One Pıece, Naruto, Bleach, Hunter X Hunter, Yu-Gı-Oh! gibi karakterler mevcut.

Yüzde 80 oranında indirime giren Little Nightmares isimli yapımın fiyatı 31 TL'den 6,20 TL'ye düştü. Tarsier Studios tarafından geliştirilen video oyunu, bulmaca ve korku ögelerine sahip. Atmosferi başarılı bir şekilde yansıtan yapımda Six isimli karakterin kaçmasına yardım ediyoruz.

Devil May Cry 5, kampanya kapsamında %20 oranında indirime girerek 114 TL'den 91,20 TL'ye düştü. Hack and Slash türünün başarılı bir örneği olan oyun, 8 Mart 2019 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. Aksiyon ve macera dolu bir oyun arıyorsanız bu fırsatı kaçırmamalısınız.