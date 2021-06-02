Steam Battlefield Oyunları İçin Kampanya Başlattı: Fırsatı Kaçırmayın!

Steam Battlefield oyunları için büyük bir kampanya başlattı. Milyonlarca oyuncu tarafından kullanılan dijital oyun mağazası Steam, oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Kampanya kapsamında indirime giren video oyunlarına ilişkin bütün detaylar haberimizde.

Steam'den Battlefield Oyunları İçin Büyük Fırsat

Battlfield V: 138,59 TL

Battlfield 1: 69,99 TL

Battlefield Hardline Ultimate Edition: 69,99 TL

Battlefield 4: 69,99 TL

Battlfield 3 Premium Edition: 69,99 TL

Battlefield Bad Company 2: 32,25 TL

Battlefield Bundle: 208,92 TL

Popüler dijital oyun mağazası Steam, video oyunları için büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor. Dijital oyun mağazası tarafından başlatılan kampanya kapsamında çok sayıda Battlfield oyunu indirime girdi. Kampanya, 14 Haziran tarihinde sona erecek.

DICE tarafından geliştirilen Battlefield V, yüzde 67 oranında indirime girerek 419,99 TL'den 138,59 TL'ye düştü. 9 Kasım 2018 tarihinde çıkışını gerçekleştiren video oyunu, II. Dünya Savaşı'nı konu alıyor. Çok başarılı grafiklere sahip olan yapımda Firestorm isimli battle royale modu da mevcut.

20 Ekim 2016 tarihinde çıkışını gerçekleştiren Battlfield 1, yüzde 75 oranında indirime girerek 279,99 TL'den 69,99 TL'ye düştü. Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından çok sevilen yapım, 1. Dünya Savaşı'nı konu alıyor. Atmosferi başarılı bir şekilde yansıtmayı başaran video oyunu, keyifli bir oynanış sunuyor.

Yüzde 75 oranında indirime giren Battlefield Hardline Ultimate Edition'ın fiyatı 279,99 TL'den 69,99 TL'ye düştü. 2015 yılında satışa sunulan video oyunu, çok sayıda oyuncu tarafından pek beğenilmemişti.

Çok sayıda oyuncu tarafından "en iyi Battlefield oyunu" olarak nitelendirilen Battlefield Bad Company 2, yüzde 75 oranında indirime girerek 129 TL'den 32,25 TL'ye düştü. 2010 yılında çıkışını gerçekleştiren video oyunu, etkileyici atmosfere ve başarılı bir senaryo moduna sahip.

Yüzde 79 oranında indirime giren Battlefield Bundle'ın fiyatı 979,97 TL'den 208,92 TL'ye düştü. Paketin içerisinde Battlefield 4 Premium Edition, Battlefield 1 Revolution Edition ve Battlefield V Definitive Edition yer alıyor.

DICE tarafından geliştirilen Battlefield 3, %75 oranında indirime girerek 279,99 TL'den 69,99 TL'ye düştü. 28 Ekim 2011 tarihinde satışa sunulan yapım, bazı oyuncular tarafından beğenilirken bazı oyuncular tarafından pek beğenilmemişti.