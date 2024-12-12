Steam Beta Güncellemesi, Oyun Dosyalarını Daha Kolay Yönetmenizi Sağlıyor

Steam, beta sürümünde test etmeye başladığı yeni ayar dizaynını yakın zamanda kullanıcılara sunacak. Bundan böyle oyun güncellemelerini ne zaman alacağınıza dair daha fazla seçeneğiniz olacak ve gerektiğinde müdahale edebileceksiniz.

Oyun güncellemelerini alırken arada bir denge olması için çabalayan Steam; oyunlara her daim ulaşabilmenizi istiyor ve bunu yaparken bant genişliğini doğru ve rahatsız etmeyecek şekilde kullanılmasını sağlamaya çalışıyor.

Örnek vermek gerekirse: Yakınlarda oynadığınız bir oyunun güncellemesi hızlı bir şekilde arkaplanda indirilirken yakın zamanda oynamadığınız bir oyun güncellemesi genelde siz uyuduğunuz sıralarda toplu olarak indiriliyor.

Güncellemeleri Ne Zaman Alacağınızı Seçebiliyorsunuz

Her kullanıcı böyle bir indirme ayarını yeterli veya kullanışlı bulmuyor. Özellikle internet kotası sınırlı olanlar için büyük bir oyun güncellemesi yapmak gerektiğinde oyuncu bu güncellemeyi ertelemek isteyebilir. Her gece oyun oynayan birisi ise oyunun hemen güncellenmesini isteyebilir. Şimdi yeni ayarlar vasıtasıyla bu tercihleri daha hassas hale getirebileceksiniz.

Steam istemcisinin "İndirilenler" sekmesine eklenen yeni bir bölümle, oyunların ne zaman güncelleneceğini kendiniz belirleyebilirsiniz. İsterseniz Steam’in otomatik karar almasını sağlayabilir ya da oyunu başlatana kadar güncellemeyi bekletebilirsiniz.

Ayrıca, oyuna özel ayarlar da mevcut. Bunun için Kütüphanenizden oyunun üzerine tıklayıp "Oyun Özellikleri" (çark simgesi) menüsüne giderek özelleştirmeler yapabilirsiniz.

Hangi oyunların farklı güncelleme ayarlarına sahip olduğunu görmek isterseniz, "İndirilenler" sekmesindeki "İstisnaları Yönet" seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Oyun İndirme Seçenekleri

Steam'in indirme arayüzü bu yeni ayarlarla yeniden düzenlendi. Oyun indirdiğiniz sırada indirme hızınızı ayarlayabilir, duraklatma ve daha fazla işlemi yapabilirsiniz. Şayet bu güncellemede eksik gördüğünüz bir şey varsa Steam'e bildirerek dikkate almalarını da sağlayabilirsiniz.

Bundan böyle Steam, daha kullanıcı dostu bir arayüz ve seçeneklerle donatılmış olacak.