Steam 3 Farklı Oyunun Demosunu Ücretsiz Olarak Sunacak: Aralarında FIFA da Var

Steam oyuncuları için güzel haber geldi: Ünlü futbol simülasyon oyunu FIFA 25'in de aralarında olduğu tam 3 oyunun demo versiyonu, PC kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuluyor.

Halihazırda Steam'den erişebileceğiniz ürünler listesi şöyle:

The Alters Ücretsiz Demo

Erken 2025'te çıkması beklenen bir bilim kurgu macerası olan The Alters, duygusal bir bilim kurgu deneyimiyle sahneye çıkıyor. Oyunu inceleyen ilk kesim, oynanışın oldukça çılgın olduğunu belirtiyor.

EA SPORTS FC 25

Futbolseverlerin vazgeçilmez oyunu EA Sports FC 25 de ücretsiz gelen demo'lar kervanı arasında yerini alıyor. Oyunun Steam sayfasındaki yorumlar biraz kafa karıştırabilir, zira oldukça karmaşık yorumlar var; bazısı oyunun muntazam olduğunu belirtirken bir başka kesim hiç beğenmediğini vurgulamış. Yine de futbol simülasyonu tarzı oyunları sevenler için deneyimleme fırsatı altın tepside duruyor.

Preface: Undiscovered World

Playunknown Productions’un yeni teknolojilerini tanıttığı bu demo, size bir sonraki büyük oyunun temel özelliklerini sunuyor. Oyuncu yorumları genel olarak olumsuz olsa da bu ücretsiz bir deneyim olduğundan bir şey kaybetmezsiniz.

Ücretsiz Demo'ları Nereden İndirebilirsiniz?

Bu üç ücretsiz demo şu an Steam’de mevcut ve denemesi tamamen ücretsiz. Steam'in web sitesine girip oyun isimlerini arayarak demo sürümlerini edinebilirsiniz.