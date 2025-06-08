Resident Evil, Street Fighter ve Dahası! Steam'de Popüler Oyunlar İndirime Girdi

Dijital oyun mağazası Steam'de en büyük oyun şirketlerinden Capcom için yayıncı indirimleri başladı. Böylelikle Resident Evil serisi de dahil olmak üzere birçok popüler yapımda fiyatlar düştü. İşte Steam'de indirime giren Capcom oyunları!

Steam'de İndirime Giren Capcom Oyunları

Kampanya kapsamında Resident Evil Village 24.99 dolardan 6.24 dolara düştü. Yüzde 75 oranında bir indirim söz konusu. Resident Evil 4'ün de normal fiyatı aynı fakat daha düşük seviyede düştü. Buna göre yüzde 50 indirimle 12.49 dolara indi.

Birden fazla oyunu kapsayan Resident Evil Remake Trilogy paketi ise 53.99 dolar yerine 24.29 dolara satılıyor. Bu da yüzde 55 indirime girdi. Öte taraftan bir başka Capcom oyunu Ace Attorney Anthology 44.99 dolardan 22.49 dolara düşmüşken, MONSTER HUNTER RISE 24.99 dolara satılıyordu fakat indirimle artık 6.24 dolar. Kampanyaya dahil olan oyunlar ve fiyatlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Resident Evil Village 24.99 dolar 6.24 dolar (-75%) Resident Evil 4 24.99 dolar 12.49 dolar (-50%) Resident Evil 3 24.99 dolar 6.24 dolar (-75%) Resident Evil 2 24.99 dolar 6.24 dolar (-75%) Resident Evil 14.99 dolar 3.74 dolar (-75%) Resident Evil 0 14.99 dolar 3.74 dolar (-75%) Resident Evil Remake Trilogy 53.99 dolar 24.29 dolar (-55%) Ace Attorney Anthology 44.99 dolar 22.49 dolar (-50%) Monster Hunter Series Pack 90.17 dolar 38.43 dolar (-57%) Dead Rising Deluxe Remaster 37.49 dolar 22.49 dolar (-40%) Street Fighter V - Champion Edition 11.99 dolar 5.99 dolar (-50%) Dead Rising 3 Apocalypse Edition 22.49 dolar 4.49 dolar (-80%) Dead Rising 4 22.49 dolar 4.49 dolar (-80%) Lost Planet: Extreme Condition 14.99 dolar 3.44 dolar (-77%) Dragon's Dogma 2 49.99 dolar 20.99 dolar (-58%) MONSTER HUNTER RISE 24.99 dolar 6.24 dolar (-75%) Devil May Cry 5 + Vergil 17.99 dolar 4.49 dolar (-75%)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimler sırasında satın almayı planladığınız bir oyun var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.