Resident Evil, Street Fighter ve Dahası! Steam'de Popüler Oyunlar İndirime Girdi
Steam'de Capcom için yayıncı indirimi başlatıldı. Resident Evil serisi, Dead Rising ve MONSTER HUNTER RISE gibi popüler yapımların fiyatları düştü.
Dijital oyun mağazası Steam'de en büyük oyun şirketlerinden Capcom için yayıncı indirimleri başladı. Böylelikle Resident Evil serisi de dahil olmak üzere birçok popüler yapımda fiyatlar düştü. İşte Steam'de indirime giren Capcom oyunları!
Steam'de İndirime Giren Capcom Oyunları
Kampanya kapsamında Resident Evil Village 24.99 dolardan 6.24 dolara düştü. Yüzde 75 oranında bir indirim söz konusu. Resident Evil 4'ün de normal fiyatı aynı fakat daha düşük seviyede düştü. Buna göre yüzde 50 indirimle 12.49 dolara indi.
Birden fazla oyunu kapsayan Resident Evil Remake Trilogy paketi ise 53.99 dolar yerine 24.29 dolara satılıyor. Bu da yüzde 55 indirime girdi. Öte taraftan bir başka Capcom oyunu Ace Attorney Anthology 44.99 dolardan 22.49 dolara düşmüşken, MONSTER HUNTER RISE 24.99 dolara satılıyordu fakat indirimle artık 6.24 dolar. Kampanyaya dahil olan oyunlar ve fiyatlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Resident Evil Village
|24.99 dolar
|6.24 dolar (-75%)
|Resident Evil 4
|24.99 dolar
|12.49 dolar (-50%)
|Resident Evil 3
|24.99 dolar
|6.24 dolar (-75%)
|Resident Evil 2
|24.99 dolar
|6.24 dolar (-75%)
|Resident Evil
|14.99 dolar
|3.74 dolar (-75%)
|Resident Evil 0
|14.99 dolar
|3.74 dolar (-75%)
|Resident Evil Remake Trilogy
|53.99 dolar
|24.29 dolar (-55%)
|Ace Attorney Anthology
|44.99 dolar
|22.49 dolar (-50%)
|Monster Hunter Series Pack
|90.17 dolar
|38.43 dolar (-57%)
|Dead Rising Deluxe Remaster
|37.49 dolar
|22.49 dolar (-40%)
|Street Fighter V - Champion Edition
|11.99 dolar
|5.99 dolar (-50%)
|Dead Rising 3 Apocalypse Edition
|22.49 dolar
|4.49 dolar (-80%)
|Dead Rising 4
|22.49 dolar
|4.49 dolar (-80%)
|Lost Planet: Extreme Condition
|14.99 dolar
|3.44 dolar (-77%)
|Dragon's Dogma 2
|49.99 dolar
|20.99 dolar (-58%)
|MONSTER HUNTER RISE
|24.99 dolar
|6.24 dolar (-75%)
|Devil May Cry 5 + Vergil
|17.99 dolar
|4.49 dolar (-75%)
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimler sırasında satın almayı planladığınız bir oyun var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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