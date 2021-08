Steam, CD Project RED Oyunları İçin Kampanya Başlattı: Fırsatı Kaçırmayın!

Steam, CD Project RED oyunları için yayıncı indirimi kampanyası başlattı. Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından kullanılan dijital oyun mağazası Steam tarafından başlatılan kampanya kapsamında günümüzde çok popüler olan video oyunları yüzde 85'e varan indirime girdi. İndirime giren video oyunlarına ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Steam, CD Project RED Oyunları İçin İndirim Fırsatı Sundu

Cyberpunk 2077 - 166,83 TL

Thronebreaker: The Witcher Tales - 46,79 TL

The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut - 2,70 TL

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition - 4,65 TL

The Witcher 3: Wild Hunt - 11,99 TL

The Witcher Adventure Game - 2,70 TL

Popüler dijital oyun mağazası Steam, video oyunları için büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor. Dijital oyun mağazası tarafından başlatılan kampanya kapsamında CD Project RED firmasının yayıncılığını ve geliştiriciliğini üstlendiği çok başarılı video oyunları yer alıyor. Bazı oyunlar yüzde 85 oranında indirime girerken bazı oyunlar ise yüzde 80 oranında indirime girdi. Kampanya 6 Eylül tarihinde sona erecek.

Yüzde 33 oranında indirime giren Cyberpunk 2077, 249 TL'den 166,83 TL'ye düştü. Açık dünya rol yapma oyunu, çok sayıda hata nedeni ile satışa sunulduğu tarihten bugüne kadar adından sık sık söz ettirdi. Oyun içerisinde yer alan hatalar nedeni ile çok sayıda oyuncu hayal kırıklığına uğramıştı.

Polonya merkezli oyun stüdyosu CD Project RED, Cyberpunk 2077 isimli yapımda yer alan hataları düzeltmek için çok sayıda güncelleme yayımlamıştı fakat bu güncellemeler, oyunun tam anlamıyla düzelmesini sağlayamamıştı. Öyle ki oyunun teknik hatalarını içeren bir video bile yayımlanmıştı.

18 Mayıs 2015 tarihinde çıkışını gerçekleştiren ve dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından çok beğenilen The Witcher 3: Wild Hunt, yüzde 80 oranında indirime girerek 59,99 TL'den 11,99 TL'ye düştü. The Witcher 3'ü henüz oynamadıysanız kampanya bitmeden bir şans verebilirsiniz.

Yüzde 85 oranında indirime giren The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition, 31 TL'den 4,65 TL'ye düştü. The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut ise yüzde 85 oranında indirime girerek 18 TL'den 2,70 TL'ye düştü.