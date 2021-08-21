Epic Games Ücretsiz GTA V ile Ne Kadar Yeni Kullanıcı Kazandı?

Epic Games'in ücretsiz GTA V dağıtması sonucunda ne kadar yeni kullanıcı kazandığı ortaya çıktı. Apple ile Epic Games arasında devam eden dava kapsamında gün yüzüne çıkan belgeler, şirketin Civilization 6, Subnautica gibi oyunlardan da ne kadar kulllanıcı kazandığını gözler önüne serdi.

Epic Games Ücretsiz GTA V ile 7 Milyon Kullanıcı Kazanmış

Ücretsiz oyun dağıtmayı bir gelenek haline getiren Epic Games, 2020 yılının mayıs ayında Grand Theft Auto V isimli yapımı kısa süreliğine ücretsiz hale getirmişti. Ücretsiz GTA 5 kampanyası, oyuncular tarafından çok yoğun ilgi görmüştü. Öyle ki Epic Games Store isimli dijital oyun mağazası yoğunluk nedeni ile çökmüştü ve 8 saatten fazla kapalı kalmıştı.

Epic Games ile Apple arasında devam eden dava kapsamında yeni belgeler gün yüzüne çıktı. The Verge tarafından paylaşılan bilgilere göre popüler dijital oyun mağazası, ücretsiz Grand Theft Auto 5 kampanyası ile 7 milyon yeni kullanıcı kazanmış.

Dijital oyun mağazasının Subnautica ve Civilization 6 gibi oyunlardan da ne kadar yeni kullanıcı kazandığı da ortaya çıktı. Aktarılan bilgilere göre şirket, ücretsiz Subnautica ile 1 milyon, ücretsiz Civilization 6 ile yaklaşık olarak 2,5 milyon yeni kullanıcı kazandı.

Grand Theft Auto V, platforma milyonlarca yeni kullanıcı kazandırsa da Epic Games Store'un Steam'e ulaşabilmesi için hala çok uzun bir yolu var. Epic Games, çarşamba günü yaptığı açıklamada, dijital oyun mağazasının 58 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip olduğunu duyurdu. Valve, geçtiğimiz yıl 120 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştığını açıklamıştı.

Epic Games, 2020 yılının aralık ayında 56 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip olduğunu ifade etmişti. Görünüşe göre Epic'in dijital oyun mağazası aralık ayından bu yana yalnızca 2 milyon yeni kullanıcı kazanmış. Platformun büyüme hızı 2019-2020 yılları arasında oldukça yüksekti fakat paylaşılan bilgilere göre büyüme hızı 2020-2021 yılları arasında önemli ölçüde azalmış durumda.

Epic Games Store’un Ücretsiz Oyunlarını Kaçırmayın

Popüler dijital oyun mağazası Epic Games Store'da Void Bastards ve Yooka-Layle isimli yapımlar kısa süreliğine ücretsiz oldu. Ücretsiz oyun kampanyası 26 Ağustos 2021 Perşembe günü TSİ 18.00'de sona erecek.