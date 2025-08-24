Steam Çok Satanlar Açıklandı! Liste Karıştı
Steam, 12-19 Ağustos 2025 tarihleri arasında dünya genelinde en çok satan oyunları açıkladı. Counter-Strike 2, liderliğini sürdürmeye devam etti.
Popüler dijital oyun platformu Steam, 12-19 Ağustos 2025 tarihleri arasında dünya genelinde en çok satan oyunları açıkladı. Listenin zirvesinde uzun süredir tahtını kimseye kaptırmayan Counter-Strike 2 bulunuyor. Valve’ın efsane FPS oyunu, aylardır liderliği elinde tutmaya devam ediyor.
İkinci sırada battle royale türünün öncülerinden PUBG: BATTLEGROUNDS yer alırken, üçüncü sıraya PEAK yerleşti. Henüz çıkmadan ön siparişe açılan EA SPORTS FC 26 ise dördüncü sıradan listeye girmeyi başardı. Görünen o ki oyun piyasaya çıktığında zirve mücadelesinde iddialı olacak.
Listenin devamında ise dikkat çeken güçlü yapımlar var. Cyberpunk 2077 beşinci sırada yer alırken, ön sipariş sürecindeki Battlefield 6 altıncı oldu. Onları Rust, Grand Theft Auto V Enhanced, Mafia: The Old Country ve büyük indirimiyle öne çıkan Black Desert izledi. Ayrıca Dead by Daylight, eFootball ve Knight Online gibi popüler yapımlar da listede yerini aldı.
Steam Çok Satanlar (12-19 Ağustos 2025)
|Sıra
|Oyun
|Fiyatı
|1
|Counter-Strike 2
|Ücretsiz
|2
|PUBG: BATTLEGROUNDS
|Ücretsiz
|3
|PEAK
|3,99 dolar
|4
|EA SPORTS FC 26 (Ön Sipariş)
|69,99 dolar
|5
|Cyberpunk 2077
|44,99 dolar
|6
|Battlefield 6 (Ön Sipariş)
|69,99 dolar
|7
|Rust
|18,99 dolar
|8
|Grand Theft Auto 5 Enhanced
|14,99 dolar (indirimli)
|9
|Mafia: The Old Country
|49,99 dolar
|10
|Black Desert
|0,49 dolar (indirimli)
|11
|Dead by Daylight
|14,99 dolar
|12
|eFootball
|Ücretsiz
|13
|Knight Online
|Ücretsiz
|14
|World of Warships
|Ücretsiz
|15
|Marvel Rivals
|Ücretsiz
|16
|Euro Truck Simulator 2
|10,09 dolar
|17
|Subnautica
|20,99 dolar
|18
|Dota 2
|Ücretsiz
|19
|Hearts of Iron 4
|29,99 dolar
|20
|Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition
|12,59 dolar (indirimli)
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Steam çok satanlar sıralamasında görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.