Steam Çok Satanlar Açıklandı! Liste Karıştı

Popüler dijital oyun platformu Steam, 12-19 Ağustos 2025 tarihleri arasında dünya genelinde en çok satan oyunları açıkladı. Listenin zirvesinde uzun süredir tahtını kimseye kaptırmayan Counter-Strike 2 bulunuyor. Valve’ın efsane FPS oyunu, aylardır liderliği elinde tutmaya devam ediyor.

İkinci sırada battle royale türünün öncülerinden PUBG: BATTLEGROUNDS yer alırken, üçüncü sıraya PEAK yerleşti. Henüz çıkmadan ön siparişe açılan EA SPORTS FC 26 ise dördüncü sıradan listeye girmeyi başardı. Görünen o ki oyun piyasaya çıktığında zirve mücadelesinde iddialı olacak.

Listenin devamında ise dikkat çeken güçlü yapımlar var. Cyberpunk 2077 beşinci sırada yer alırken, ön sipariş sürecindeki Battlefield 6 altıncı oldu. Onları Rust, Grand Theft Auto V Enhanced, Mafia: The Old Country ve büyük indirimiyle öne çıkan Black Desert izledi. Ayrıca Dead by Daylight, eFootball ve Knight Online gibi popüler yapımlar da listede yerini aldı.

Steam Çok Satanlar (12-19 Ağustos 2025)

Sıra Oyun Fiyatı 1 Counter-Strike 2 Ücretsiz 2 PUBG: BATTLEGROUNDS Ücretsiz 3 PEAK 3,99 dolar 4 EA SPORTS FC 26 (Ön Sipariş) 69,99 dolar 5 Cyberpunk 2077 44,99 dolar 6 Battlefield 6 (Ön Sipariş) 69,99 dolar 7 Rust 18,99 dolar 8 Grand Theft Auto 5 Enhanced 14,99 dolar (indirimli) 9 Mafia: The Old Country 49,99 dolar 10 Black Desert 0,49 dolar (indirimli) 11 Dead by Daylight 14,99 dolar 12 eFootball Ücretsiz 13 Knight Online Ücretsiz 14 World of Warships Ücretsiz 15 Marvel Rivals Ücretsiz 16 Euro Truck Simulator 2 10,09 dolar 17 Subnautica 20,99 dolar 18 Dota 2 Ücretsiz 19 Hearts of Iron 4 29,99 dolar 20 Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition 12,59 dolar (indirimli)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Steam çok satanlar sıralamasında görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.