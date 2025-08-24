Steam Çok Satanlar Açıklandı! Liste Karıştı

Steam, 12-19 Ağustos 2025 tarihleri arasında dünya genelinde en çok satan oyunları açıkladı. Counter-Strike 2, liderliğini sürdürmeye devam etti.

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

Popüler dijital oyun platformu Steam, 12-19 Ağustos 2025 tarihleri arasında dünya genelinde en çok satan oyunları açıkladı. Listenin zirvesinde uzun süredir tahtını kimseye kaptırmayan Counter-Strike 2 bulunuyor. Valve’ın efsane FPS oyunu, aylardır liderliği elinde tutmaya devam ediyor.

İkinci sırada battle royale türünün öncülerinden PUBG: BATTLEGROUNDS yer alırken, üçüncü sıraya PEAK yerleşti. Henüz çıkmadan ön siparişe açılan EA SPORTS FC 26 ise dördüncü sıradan listeye girmeyi başardı. Görünen o ki oyun piyasaya çıktığında zirve mücadelesinde iddialı olacak.

Listenin devamında ise dikkat çeken güçlü yapımlar var. Cyberpunk 2077 beşinci sırada yer alırken, ön sipariş sürecindeki Battlefield 6 altıncı oldu. Onları Rust, Grand Theft Auto V Enhanced, Mafia: The Old Country ve büyük indirimiyle öne çıkan Black Desert izledi. Ayrıca Dead by Daylight, eFootball ve Knight Online gibi popüler yapımlar da listede yerini aldı.

Steam Çok Satanlar (12-19 Ağustos 2025)

Sıra Oyun Fiyatı
1 Counter-Strike 2 Ücretsiz
2 PUBG: BATTLEGROUNDS Ücretsiz
3 PEAK 3,99 dolar
4 EA SPORTS FC 26 (Ön Sipariş) 69,99 dolar
5 Cyberpunk 2077 44,99 dolar
6 Battlefield 6 (Ön Sipariş) 69,99 dolar
7 Rust 18,99 dolar
8 Grand Theft Auto 5 Enhanced 14,99 dolar (indirimli)
9 Mafia: The Old Country 49,99 dolar
10 Black Desert 0,49 dolar (indirimli)
11 Dead by Daylight 14,99 dolar
12 eFootball Ücretsiz
13 Knight Online Ücretsiz
14 World of Warships Ücretsiz
15 Marvel Rivals Ücretsiz
16 Euro Truck Simulator 2 10,09 dolar
17 Subnautica 20,99 dolar
18 Dota 2 Ücretsiz
19 Hearts of Iron 4 29,99 dolar
20 Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition 12,59 dolar (indirimli)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Steam çok satanlar sıralamasında görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Daha Çıkmayan Oyun Liderliğe Oynuyor: Steam Türkiye'de En Çok Satanlar!
OYUN

Daha Çıkmayan Oyun Liderliğe Oynuyor: Steam Türkiye'de En Çok Satanlar!

Steam, 15-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye’de en çok satan oyunları paylaştı. Henüz piyasaya sürülmeyen futbol oyunu, ikinci sıraya yerleşti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER