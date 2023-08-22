Steam Çöktü mü? Steam'e Erişim Sorunları Yaşanıyor!
Gece saatlerinden bu yana Steam sunucularında bir dizi erişim sorunları yaşanıyor. İşte detaylar!
Oyuncuların dijital olarak oyunlara erişmesini sağlayan oyun platformu Steam'e erişim sorunları yaşandığı iddia ediliyor.
Gece saatlerinden bu yana sıklıkla erişim sorunlarıyla karşılaştığını belirten oyuncuların raporları sabah saatlerinde daha da belirgin bir şekilde artmış durumda.
Bir platformdaki yaşanan sorunların raporlarını derleyen DownDetector'a göre Steam sunucularında gece saatlerinden bu yana giderek artan bir erişim sorunu yaşanıyor.
DownDetector, Steam Erişim Sorunu Olduğunu Doğruladı
Sorunların doğrudan uygulamanın açılmaması ile başladığını belirten oyuncular, açılsa da dönen Steam logosundan başka bir şeye erişemediklerini söylüyorlar.
Saatler geçmesine rağmen Valve tarafından yaşanan sorunlara yönelik bir yanıt gelmiş değil.
Steam, Haftanın En Çok Satan Oyunlarını Açıkladı!
Steam'de haftanın en çok satan oyunları belli oldu. SteamDB tarafından paylaşılan listeye göre Baldur's Gate 3 geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunu oldu.
Peki siz Steam'de benzer sorunlar yaşıyor musunuz? Deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR