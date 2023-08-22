Steam Çöktü mü? Steam'e Erişim Sorunları Yaşanıyor!

Oyuncuların dijital olarak oyunlara erişmesini sağlayan oyun platformu Steam'e erişim sorunları yaşandığı iddia ediliyor.

Gece saatlerinden bu yana sıklıkla erişim sorunlarıyla karşılaştığını belirten oyuncuların raporları sabah saatlerinde daha da belirgin bir şekilde artmış durumda.

Bir platformdaki yaşanan sorunların raporlarını derleyen DownDetector'a göre Steam sunucularında gece saatlerinden bu yana giderek artan bir erişim sorunu yaşanıyor.

DownDetector, Steam Erişim Sorunu Olduğunu Doğruladı

Sorunların doğrudan uygulamanın açılmaması ile başladığını belirten oyuncular, açılsa da dönen Steam logosundan başka bir şeye erişemediklerini söylüyorlar.

Saatler geçmesine rağmen Valve tarafından yaşanan sorunlara yönelik bir yanıt gelmiş değil.

Peki siz Steam'de benzer sorunlar yaşıyor musunuz? Deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.