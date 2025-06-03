Steam'de Büyük DC İndirimleri: 14 Bin TL'lik Oyunlar Aşırı Ucuzladı
PC oyuncuları için DC oyunları Steam'de indirimli bir fiyattan satılıyor. Toplam değeri 14 bin TL'den fazla olan tam 11 oyun aşırı ucuzladı. İşte kampanya:
DC dünyasının oyunları Steam'de aşırı ucuzladı. Listedeki tam 11 oyun, normal şartlarda toplam 14 bin TL'den fazla bir fiyata satılıyordu. Tanımlanan kampanya kapsamında 60 dolarlık etiketle satılan oyunlar bile 9-12 dolar civarına düştü.
İşte Steam'de indirime giren DC ve Batman oyunları...
PC — Steam DC İndirimli Oyunlar
İndirimdeki bazı oyunlar ve fiyatları şöyle:
- Watchmen: The End Is Nigh Parts 1/2 Bundle - 2 dolar (10 dolardı)
- Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition - 3 dolar (20 dolardı)
- Batman: Arkham City GOTY - 4 dolar (20 dolardı)
- Batman: Arkham Asylum - 4 dolar (20 dolardı)
- Batman: Arkham Knight - 4 dolar (20 dolardı)
- Batman: Arkham Origins: Blackgate - Deluxe Edition - 4 dolar (20 dolardı)
- Batman: Arkham Collection - 9 dolar (60 dolardı)
- Batman: Arkham Origins - 4 dolar (20 dolardı)
- Suicide Squad: Kill the Justice League - 7 dolar (60 dolardı)
- Injustice 2 Legendary Edition - 6 dolar (60 dolardı)
- Gotham Knights - 12 dolar (60 dolardı)
Bu indirimler 9 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Kaçırmamak için hemen kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Mayıs Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı! (TÜİK ve ENAG)
Mayıs ayına dair enflasyon rakamları TÜİK ve ENAG tarafından açıklandı. İşte TÜİK ve ENAG tarafından paylaşılan güncel enflasyon verileri!